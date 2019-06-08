Diş macunu saklama yöntemi | Valizinizden bir yük kalkacak
Diş macununuz çok yer kaplıyor ve valizinizde yer yoksa bu tavsiye tam da size göre..08 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
Her yerde diş fırçalamak mümkün değil. Hele bir de o koca diş macununu yanınızda taşımak çoğu zaman sorun. Bazen yolculuklara küçük çantalarla çıkınca, diş macunu kutuları daha da büyük bir sorun oluyor.
Bu yüzden yanınızda taşımak için taneli diş macunları yapmanız mümkün.
Gereken malzemeler
- Diş macunu
- Toz soda
- Streç film
Toz sodayı streç üzerine ince tabaka halinde serpin.
Diş macununu top olacak şekilde üzerine sıkın.
Macun toplarının üzerine sodayı dökerek bekletin.
Ardından bir poşet içerisinde muhafaza ederek çok yer kaplamadan istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
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