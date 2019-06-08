Diş macunu saklama yöntemi | Valizinizden bir yük kalkacak

Her yerde diş fırçalamak mümkün değil. Hele bir de o koca diş macununu yanınızda taşımak çoğu zaman sorun. Bazen yolculuklara küçük çantalarla çıkınca, diş macunu kutuları daha da büyük bir sorun oluyor.

Bu yüzden yanınızda taşımak için taneli diş macunları yapmanız mümkün.

Gereken malzemeler

Diş macunu

Toz soda

Streç film

Toz sodayı streç üzerine ince tabaka halinde serpin.

Diş macununu top olacak şekilde üzerine sıkın.

Macun toplarının üzerine sodayı dökerek bekletin.

Ardından bir poşet içerisinde muhafaza ederek çok yer kaplamadan istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.