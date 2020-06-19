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Eğitim

Diş hekimliği fakültesi taban puanları 2020 YKS Tıp sıralama

2020 YKS ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteler öğrenci alımı yapacak. Diş hekimliği fakültesi bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrenciler 2020 YKS Diş hekimliği fakültesi taban puanları araştırmaya devam ediyor. Hangi üniversite kaç puanla Diş hekimliği fakültesi bölümüne öğrenci alıyor? Diş hekimliği fakültesi için kaç net gerek? İşte Diş hekimliği fakültesi taban puanları 2020 psikoloji sıralama.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:18:00 - 2020-06-19 12:21:14
Diş hekimliği fakültesi taban puanları 2020 YKS Tıp sıralama

ÖSYM tarafından 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için heyecan dorukta! Aday öğrenciler son çalışmalarını yaparken 2020 üniversite taban puanları da araştırılıyor. Universitego.com’da yer alan habere göre Diş hekimliği fakültesi YKS taban puanları şu şekilde:

 

TYT baraj puanı 150 olması için kaç net yapmamız gerek? 2020 YKS TYT baraj net puan hesaplama
TYT baraj puanı 150 olması için kaç net yapmamız gerek? 2020 YKS TYT baraj net puan hesaplama

Eğitim

TYT baraj puanı 150 olması için kaç net yapmamız gerek? 2020 YKS TYT baraj net puan hesaplama

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