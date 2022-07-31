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Ekonomi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 14:39:00 -
Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlangıç Tarihi: 24.07.2022
Son Başvuru Tarihi: 07.08.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 09.08.2022
Yazılı Sınav Tarihi: 11.08.2022
Nihai Değerlendirme Tarihi: 12.08.2022

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