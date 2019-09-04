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Dış gebelik nedir?

Gebelik süreçlerinden birini ifade eden dış gebelik doğru teşhis ve tedaviyle çözüme ulaşabiliyor. Ender yaşanan bir durum olmasına rağmen tıbbi müdahale gerektiren ve son yıllarda büyük bir artış gösteren dış gebelik nedir, Dış gebelik belirtileri nelerdir ve dış gebelik nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:26
Dış gebelik nedir?

Gebelik süreçlerinden birini ifade eden dış gebelik doğru teşhis ve tedaviyle çözüme ulaşabiliyor. Ender yaşanan bir durum olmasına rağmen tıbbi müdahale gerektiren ve son yıllarda büyük bir artış gösteren dış gebelik nedir, Dış gebelik belirtileri nelerdir ve dış gebelik nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Dış gebelik nedir?

Dış (ektopik) gebelik; embriyonun rahim dışında en çok tüplere, nadiren de yumurtalık veya karın içine yerleşmesi ile oluşan normal olmayan gebeliklere deniyor.
Normal gelişen bir gebelikte döllenmiş yumurta, dölyatağı borusundan yerleşip büyümeye başlayacağı rahme ilerler. Ancak dış gebelikte, döllenmiş yumurta rahmin dışına, genellikle dölyatağına yerleşir. Bunlar gelişen embriyoyu taşıyamazlar, bu yüzden gebelik devam edemez.

Dış gebelik rahim dışında yerleşmiş gebelik olarak tanımlanır. Yani döllenmiş bir yumurtanın rahim içi dışında bir yere yerleşmesine dış gebelik denmektedir. Döllenmiş olan yumurta herhangi bir nedenden dolayı tüplerden rahim boşluğuna kadar olan geçişini tamamlayamadığında dış gebelik meydana gelmektedir.

Dış gebelik normal şekilde ilerleyemez. Döllenmiş yumurta hayatta kalamaz ve büyüyen doku, tedavi edilmeden bırakılırsa hayatı tehdit edici kanamalara neden olabilir.
Araştırmalara göre dış gebelik 50 hamilelikten 1’inde görülür.

Dış gebelik belirtileri

*Bulantı ve meme ağrısı hamilelikte olduğu dış gebelikte de sık görülen semptomlardandır.

*Bunun dışında elbette dış gebelikte de en sık görülen belirtinin normal bir hamilelikte olduğu gibi adet gecikmesi olduğunu söylenmektedir. Bir farkla; ilerleyen dönemlerde beraberinde kasık ağrısı da görülebilir.

*Kramplar da önemli bir belirtidir. Gelip gidebilen ve yoğunluğa göre değişebilen keskin ağrılar. (Ağrı; pelvis, karın ve hatta omuz ve boyunda olabilir).

*Vajinal kanamalar da dış gebelik belirtilerinden biridir.

*Dış gebeliğin bir diğer belirtisi ise kanamalardan dolayı oluşan güçsüzlük hissidir.

*Tüm bu belirtilerin dışında mide bulantısı, baş dönmesi ve bayılma da belirtiler arasındadır.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:26
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