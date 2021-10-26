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Sağlık Diş fırçalamayan demans mı oluyor? Dişler fırçalanmadığında neler olur?
Sağlık

Diş fırçalamayan demans mı oluyor? Dişler fırçalanmadığında neler olur?

Demans nedir? Düzenli olarak diş fırçalamayanlar pek çok sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Pek çok kişi “Diş fırçalamayan demans olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, demans nedir? Diş fırçalamayı ihmal etmek bunamaya yol açar mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 22:57:00 -
Diş fırçalamayan demans mı oluyor? Dişler fırçalanmadığında neler olur?

Ağız ve diş sağlığı son derece önemlidir. Düzgün şekilde ağız bakımı yapılmadığında pek çok sağlık sorunu ortaya çıkar. Peki, dişler fırçalanmazsa neler olur?

Demans nedir?

Demans (bunama), entelektüel yetenekleri kısmen veya tamamen azaltan, bilişsel, davranışsal ve işlevsel gerilemeye yol açan veya en azından değişik derecelerde sıkıntılar yaratan, yaşa ve sosyal konumlara bağlı olarak mesle­ki ve sosyal alanda değişik derecelerde kayıplara yol açan, maalesef ilerleyici bir haldir.

Demans belirtileri nelerdir?

Bilişsel değişiklikler

Hafıza kaybı

İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma

Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik

Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma

Karışık işleri yürütmede zorlanma

Motor fonksiyonlarda ve koordinasyonda zorlanma

Kafa karışıklığı ve odaklanamama

Psikolojik değişiklikler

Kişilik değişikliği

Depresyon (Bunalım)

Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)

Uygunsuz Davranışlar

Paranoya

Halüsinasyon

Diş fırçalamayan demans mı oluyor?

Yapılan araştırmalar düzenli diş fırçalanmadığında ileri yaşlarda demans görünme sıklığının arttığını ortaya koydu.

Dişler fırçalanmadığında neler olur?

Dişler düzenli fırçalanmadığında çürük, diş taşı, diş eti iltihabı, demans, kalp sorunlarına yol açabiliyor. Bu sebeple bireyler her gün 3 kez dişlerini fırçalamalılar.

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