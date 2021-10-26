Diş fırçalamayan demans mı oluyor? Dişler fırçalanmadığında neler olur?
Demans nedir? Düzenli olarak diş fırçalamayanlar pek çok sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Pek çok kişi “Diş fırçalamayan demans olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, demans nedir? Diş fırçalamayı ihmal etmek bunamaya yol açar mı?
Ağız ve diş sağlığı son derece önemlidir. Düzgün şekilde ağız bakımı yapılmadığında pek çok sağlık sorunu ortaya çıkar. Peki, dişler fırçalanmazsa neler olur?
Demans nedir?
Demans (bunama), entelektüel yetenekleri kısmen veya tamamen azaltan, bilişsel, davranışsal ve işlevsel gerilemeye yol açan veya en azından değişik derecelerde sıkıntılar yaratan, yaşa ve sosyal konumlara bağlı olarak mesleki ve sosyal alanda değişik derecelerde kayıplara yol açan, maalesef ilerleyici bir haldir.
Demans belirtileri nelerdir?
Bilişsel değişiklikler
Hafıza kaybı
İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma
Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik
Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma
Karışık işleri yürütmede zorlanma
Motor fonksiyonlarda ve koordinasyonda zorlanma
Kafa karışıklığı ve odaklanamama
Psikolojik değişiklikler
Kişilik değişikliği
Depresyon (Bunalım)
Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)
Uygunsuz Davranışlar
Paranoya
Halüsinasyon
Diş fırçalamayan demans mı oluyor?
Yapılan araştırmalar düzenli diş fırçalanmadığında ileri yaşlarda demans görünme sıklığının arttığını ortaya koydu.
Dişler fırçalanmadığında neler olur?
Dişler düzenli fırçalanmadığında çürük, diş taşı, diş eti iltihabı, demans, kalp sorunlarına yol açabiliyor. Bu sebeple bireyler her gün 3 kez dişlerini fırçalamalılar.