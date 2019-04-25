Diş fırçalamak orucu bozar mı? Misvak kullanmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Her Ramazan öncesi olduğu gibi bu yıl da orucu bozan durumlar günler öncesinden vatandaşlrın gündeme geldi. Bu hususlardan bir tanesi de diş fırçalama ve misvak konusu üzerine oldu. Peki, diş fırçalamak ve misvak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan durumları resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? Misvak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Misvak orucu bozar mı?

Misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmazdır. Hâl böyle iken Hz. Peygamberin (s.a.s.) oruçlu olarak misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 27; Tirmizî, Savm, 29). Diğer taraftan, “kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz.” kaidesi gereğince, mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığı konusundaki şüphe ile de oruç bozulmaz. Bu itibarla astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz