Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Yalçın Genç, dişeti hastalığının temel nedeninin bakteri plağı denen dişe sıkıca tutunan, yapışkan saydam bir tabaka olduğunu söyledi.

Diş Hekimi Yalçın Genç, diş çürüklerinin başlıca sebebinin dişlerde yer alan bakteriler olduğunu ifade ederek “Dişler düzgün temizlenmediğinde, üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteriler üretirler. Bakteri plağı dediğimiz bu püremsi birikintiler, diş çürüklerinin ve dişeti iltihaplarının baş sorumlusu olup, zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş taşlarını oluştururlar” dedi.

Diş Hekimi Genç, dişeti hastalıklarının ilk ve en önemli belirtisi dişeti kanaması olduğunu belirterek“Sağlıklı dişeti kanamaz. Diş etlerinde şişmeler, kızarmalar oluyorsa, diş etlerinde çekilmeler ve açığa çıkan kök yüzeylerinde oluşan hassasiyet oluşuyorsa, dişeti kenarlarında veya dişler arasında, diş taşlarına bağlı olarak oluşan siyah alanlar görülüyorsa, diş ile dişeti arasından iltihap geliyorsa, dişlerde sallanmalar, uzamalar ve dişler arasında açılmalar oluyorsa, ağızda sürekli bir kötü koku ve kötü tat hissi var ise geç kalmadan bir diş hekimine muayene olunması gerekir” ifadelerini kullandı.

Dişeti hastalığının tedavisinde diş ile dişeti arasında meydana gelen ceplerin derinliğinin özel bir alet vasıtasıyla ölçülmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Genç, “Bu ceplerin miktarına ve derinliğine göre teşhis konulur ve tedavi planlanır. Derin cepler dişeti hastalığının hızla ilerlemesi için uygun bir ortam hazırlayacağından yapılacak olan tedavide amaç bunların mümkün olduğunca sığlaştırılmasıdır. Çünkü derin ceplerin içine yerleşen mikroorganizmaların fırçalama ve diş ipi kullanımı ile sizin tarafınızdan tamamıyla temizlenmesi imkansızdır” diye konuştu.