0553 313 94 23

Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Yalçın Genç, dişeti hastalığının temel nedeninin bakteri plağı denen dişe sıkıca tutunan, yapışkan saydam bir tabaka olduğunu söyledi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Yalçın Genç, dişeti hastalığının temel nedeninin bakteri plağı denen dişe sıkıca tutunan, yapışkan saydam bir tabaka olduğunu söyledi.


Diş Hekimi Yalçın Genç, diş çürüklerinin başlıca sebebinin dişlerde yer alan bakteriler olduğunu ifade ederek “Dişler düzgün temizlenmediğinde, üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteriler üretirler. Bakteri plağı dediğimiz bu püremsi birikintiler, diş çürüklerinin ve dişeti iltihaplarının baş sorumlusu olup, zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş taşlarını oluştururlar” dedi.


Diş Hekimi Genç, dişeti hastalıklarının ilk ve en önemli belirtisi dişeti kanaması olduğunu belirterek“Sağlıklı dişeti kanamaz. Diş etlerinde şişmeler, kızarmalar oluyorsa, diş etlerinde çekilmeler ve açığa çıkan kök yüzeylerinde oluşan hassasiyet oluşuyorsa, dişeti kenarlarında veya dişler arasında, diş taşlarına bağlı olarak oluşan siyah alanlar görülüyorsa, diş ile dişeti arasından iltihap geliyorsa, dişlerde sallanmalar, uzamalar ve dişler arasında açılmalar oluyorsa, ağızda sürekli bir kötü koku ve kötü tat hissi var ise geç kalmadan bir diş hekimine muayene olunması gerekir” ifadelerini kullandı.


Dişeti hastalığının tedavisinde diş ile dişeti arasında meydana gelen ceplerin derinliğinin özel bir alet vasıtasıyla ölçülmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Genç, “Bu ceplerin miktarına ve derinliğine göre teşhis konulur ve tedavi planlanır. Derin cepler dişeti hastalığının hızla ilerlemesi için uygun bir ortam hazırlayacağından yapılacak olan tedavide amaç bunların mümkün olduğunca sığlaştırılmasıdır. Çünkü derin ceplerin içine yerleşen mikroorganizmaların fırçalama ve diş ipi kullanımı ile sizin tarafınızdan tamamıyla temizlenmesi imkansızdır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca
    1. Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca
    2. Denizli'de otomobil nehre devrildi: 2..
    3. ODTÜ'lü kadın akademisyen, kanserin..
    4. Özbekistan, iş yapma kolaylığında ilk..
    5. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail..
    6. Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı
    7. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    8. Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı..
    9. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    10. GRAFİKLİ - FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim..
    11. Çin ile ABD arasında kriz patlak..
    12. Akne tedavisinde peelingler etkili..
    13. SMA taşıyıcısı ebeveynlere tüp bebek..
    14. Kanser okulunda hasta ve hasta..
    15. Diş eksikliği kaderiniz olmasın
    16. Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor
    17. Gebelik döneminde diş bakımına dikkat
    18. Obezite ameliyatı sonrası beslenmeye..
    19. Asya borsaları
    20. "PKK dağılma aşamasına gelmiştir"
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı