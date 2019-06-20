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Diş eti problemleri ağız kokusuna sebep oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, ağız kokusu olanlarda ilk önce ağız kokusunun sebebinin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Diş eti hastalığından kaynaklanan ağız kokusu olabilir.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:03
Diş eti problemleri ağız kokusuna sebep oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, ağız kokusu olanlarda ilk önce ağız kokusunun sebebinin belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Diş eti hastalığından kaynaklanan ağız kokusu olabilir. Bu diş etlerindeki iltihabın getirdiği bir kokudur. İkincisi diş çürüklerinden kaynaklanan koku olabilir. Diş çürüğü olduğu zaman çürüğün kendi kokusu ya da çürük sebebiyle iki diş arasında oluşan boşluğa besin artıkları girerek kokuya sebep olabilir” dedi.


Kişinin ağız bakımıyla ilgili problemlerden kaynaklı da ağız kokusu olabileceğini belirten Diş Hekimi Kazak, “İlk önce hekime kontrol yaptırarak eğer çürükten ya da diş eti kaynaklı bir koku varsa bunu çözümlemeliyiz. İkincisi, eğer kişinin bakım problemi varsa genellikle oluşan diş taşlarından da kaynaklı olabilir. Bu noktada profesyonel bir diş temizliği yaparak, günde en az iki defa, 3 defa veya her yemekten sonra fırçalama yapmak ve bu fırçalamayı ortalama 3-4 dakika sürecek şekilde gerçekleştirmek, ayrıca iki dişin arasına diş ipi ya da diş arası fırçalarıyla girerek düzenli bir bakım yapmak gereklidir. Ayrıca dil üzerinde de temizlik yapmak kokuyu engellemek anlamında faydalı sonuçlar doğurur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:03
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