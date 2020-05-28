Diş eti neden şişer? Diş eti şişmesinin belirtileri nelerdir?

Diş etleri, çene kemiğinin üzerini örten sağlam ve pembe renkli dokulardır. Diş köklerini de içerisine alan bu doku, kan damarları açısından oldukça zengindir. Ancak herhangi bir nedenle diş etlerinde bir sorunun oluşması halinde şişme ve iltihaplanma gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Hassasiyete ve dayanılmaz ağrılara neden olan diş eti şişmesi ağzı hareket ettirme, yemek yeme ve konuşma gibi eylemler sırasında oldukça rahatsız edici bir sağlık sorunudur. Peki diş eti şişmesi nelerden kaynaklanır? İşte detaylar...

Diş eti şişmesi, basit bir hastalık gibi görünse de ilerlemesi ve tedavi edilmemesi halinde periodontit, diş eti çekilmesi ve diş kayıplarına varabilen daha ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. Bu nedenle diş etlerinde şişlik sorunu olan hastalar, özellikle de birkaç gün veya en geç bir hafta içerisinde bir iyileşme oluşmaması halinde sağlık kuruluşlarına başvurarak diş hekimi muayenesinden geçmelidir.

Diş eti şişmesi nelerden kaynaklanır?

Diş eti şişmesine yol açan birçok faktör söz konusudur ancak en yaygın olanı ağız hijyeninin yetersizliğidir. Dişlerin düzenli olarak fırçalanmaması halinde diş yüzeyinde besinlerin kalıntıları ile bakterilerden oluşan plaklar oluşmaktadır. Oluşan plaklar diş bölgelerinde kalarak sertleşebilir ve diş taşı oluşumuna sebep olur. Plak ve diş taşı, diş eti şişmesine neden olan en yaygın sebeplerden biridir.

Diş eti şişmesinin bir diğer nedeni de yetersiz beslenmedir. B ve C vitaminin yetersiz alımı diş eti şişmesine neden olabilmektedir. Tedavi edilmeyen diş çürükleri de diş eti şişmelerine yol açabilmektedir.

Diş eti şişmesinin belirtileri

Diş eti şişmesinin en yaygın olarak görülen belirtileri şunlardır:

- Diş etlerinde kızarıklık

- Yemek yeme, konuşma ve ağız hareketleri esnasında zorlanma

- Sıcak ve soğuk besinlere karşı hassasiyet

- Diş eti kanaması

- Diş etlerinin herhangi bir yerinde görülen şişlikler

Diş eti şişmesinin tedavi yöntemleri

Uzun süren diş eti şişliklerinde diş hekimi muayenesinden geçilmelidir. Öncelikle şişliğe neden olan sorun tam olarak teşhis edilir ve ilaç tedavisi uygulanır. Diş hekimi ağız gargarası kullanımını tavsiye edebilir. Ağız gargarası, hafif şişlik ve iltihaplanmalarda genellikle yeterli olabilmektedir. Ağız ve dişlerin bakterilerden arındırılması için aralıklı olarak tuzlu su ile gargara yapılabilir. Ağrının şiddetli olduğu durumlarda yüze soğuk veya sıcak kompres uygulamalarından; ilerlemiş ve şiddetlenmiş iltihapların söz konusu olması halinde ise oral antibiyotiklerden yararlanmak gerekebilir. Diş eti iltihabının çok geniş bir alana yayılmış olması ve antibiyotiklerle kontrol altına alınamaması durumunda ise cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmektedir.