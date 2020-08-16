Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanamasının belirtileri

Genellikle diş etlerinde meydana gelebilecek hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkan diş eti kanaması, çeşitli sağlık sorunlarına bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Diş eti kanamaları en çok dişlerin çok sert fırçalanması, diş ipinin çok sert kullanılması veya protezlerin yanlış kullanımı sebepleriyle meydana geliyor. Ayrıca diş eti kanaması, periodontitis, lösemi, vitamin eksikliği ve trombosit eksikliği gibi hastalıkların habercisi de olabiliyor.

Peki diş eti kanamaları nelerden kaynaklanıyor? Diş eti kanamasının belirtileri neler? İşte diş eti kanamasıyla ilgili bilinmesi gereken her şey...

Diş eti kanamasının sebepleri

Diş eti kanaması birçok sebepten ortaya çıkabilse de en yaygın görülen diş eti kanaması nedenleri şunlardır:

- Diş eti iltihabı

- Kan sulandırıcı ilaçlar

- Ağız bakım ürünlerinin değiştirilmesi

- Düzensiz ağız bakımı

- Sağlıksız beslenme

- Vitamin ve mineral eksikliği

- Stres

- Sigara kullanımı

Diş eti kanamasının belirtileri

Diş eti kanaması en yaygın şekilde diş fırçalama esnasında kan görülmesi şeklinde fark edilir. Bunun yanı sıra diş eti kanamasına yol açan hastalığın farklı belirtileri olarak bazı hassasiyet sorunları da ortaya çıkabilir. Sıcak ve soğuk içecek tüketilmesi durumunda diş etinde hissedilen sızlama, yiyecekleri çiğnerken diş etinde oluşan baskı, diş eti renginde değişiklik ve diş diş etinde şişme diş eti kanamasının başlıca belirtileridir.

Diş eti kanamasından korunmak için;

- Diş eti temizliğine özen gösterilmelidir

- Sıcak tuzlu su ile gargara yapılabilir

- Dişler düzenli olarak fırçalanmalıdır. Ancak yumuşak diş fırçası kullanılmalıdır.