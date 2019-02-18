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Diş eti kanamalarının oluşma nedenleri

Diş Hekimi Umut Şimşek, diş eti kanamalarının oluşma nedenleri hakkında bilgi verdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:46
Diş eti kanamalarının oluşma nedenleri

Diş Hekimi Umut Şimşek, diş eti kanamalarının oluşma nedenleri hakkında bilgi verdi.


Diş Hekimi Umut Şimşek, ağız bakımının diş fırçası, diş ipi, ara yüz fırçası ve ağız gargaraları ile sağlandığını ifade ederek”Aslında burada amaç, gıda artıkları ile ağız içindeki bakterilerin birleşmesini engellemektir. Eğer ağız bakımı sağlanmaz ise diş plağı denilen mikrobiyal dental plak oluşur. Bu yapı, normalde diş yüzeyine ait olmayan bir yapıdır. Plak oluştuğu zaman diş taşı formuna dönüştüğünde de diş etlerinde reaksiyon başlar. Enfeksiyon oluştuğunda diş etlerinde değişimler görülür. Bunlar şişlik, ödem, ağrı, renk değişikliği ve kanamadır. Kanamanın nedeni diş etindeki kan damarlarının sayısının artmasından ileri gelir. Yani vücut orada bir nevi savaş hadisesi başlatır. Savaş için vücudu koruyan savunma hücreleri kan yoluyla iltihabi bölgeye gelir” dedi.


Kanama spontan kanama ve travmaya bağlı kanama olarak 2 şekilde görüldüğünü belirten Diş Hekimi Şimşek, “ Spontan kanama kendiliğinden görülen kanamadır ve dişte herhangi bir uyaran olmadan yoğun enfeksiyon varlığında görülen kanamadır. Bu vakalarda ileri derecede kemik erimelerine de rastlamak mümkündür. Travmaya bağlı kanama ise fırçalama ve yeme-içme sonrası görülen kanamadır. Bu da enfeksiyon belirtisidir” şeklinde konuştu.


Bazı durumlarda diş eti çekilmesine bağlı gıda sıkışması olabileceğini vurgulayan Diş Hekimi Şimşek, “ Burada hastanın kürdan gibi travmatik uygulamaları nedeniyle de kanama görülebilir. Aslında bu durum da diş eti hastalığının habercisidir çünkü sağlıklı diş etinde çekilme görülmez. Diş eti kanaması diş eti hastalığının habercisi olduğu için mümkün olan en kısa zamanda diş hekimi tarafından hasta muayene edilmeli ve değerlendirilerek tedavi planı hazırlanmalıdır. Tedavi edilmeyen ve sadece antibiyotiklerle geçiştirilen diş eti kanaması ileride kemik erimesi ve diş kayıplarına sebebiyet verebilir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:46
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