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Diş eti kanamalarına dikkat

Diş Hekimi Umut Şimşek konu hakkında bilgiler verdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:35
Diş eti kanamalarına dikkat

Diş Hekimi Umut Şimşek konu hakkında bilgiler verdi.


Diş Hekimi Umut Şimşek, “Ağız bakımı diş fırçası, diş ipi, arayüz fırçası ve ağız gargaraları ile sağlanır. Aslında burada amaç, gıda artıkları ile ağız içindeki bakterilerin birleşmesini engellemektir. Eğer ağız bakımı sağlanmaz ise diş plağı denilen mikrobiyal dental plak oluşur. Bu yapı, normalde diş yüzeyine ait olmayan bir yapıdır. Plak oluştuğu zaman diş taşı formuna dönüştüğünde de dişetlerinde reaksiyon başlar. Enfeksiyon oluştuğunda dişetlerinde değişimler görülür. Bunlar şişlik, ödem, ağrı, renk değişikliği ve kanamadır. Kanamanın nedeni dişetindeki kan damarlarının sayısının artmasından ileri gelir. Yani vücut orada bir nevi savaş hadisesi başlatır. Savaş için vücudu koruyan savunma hücreleri kan yoluyla iltihabi bölgeye gelir” dedi.


Kanamanın spontan kanama ve travmaya bağlı kanama olarak 2 şekilde görüldüğünü ifade eden Dr.Umut Şimşek, “Spontan kanama kendiliğinden görülen kanamadır ve dişte herhangi bir uyaran olmadan yoğun enfeksiyon varlığında görülen kanamadır. Bu vakalarda ileri derecede kemik erimelerine de rastlamak mümkündür. Travmaya bağlı kanama ise fırçalama ve yeme-içme sonrası görülen kanamadır. Bu da enfeksiyon belirtisidir. Bazı durumlarda dişeti çekilmesine bağlı gıda sıkışması olabilir. Burada hastanın kürdan gibi travmatik uygulamaları nedeniyle de kanama görülebilir. Aslında bu durum da dişeti hastalığınım habercisidir çünkü sağlıklı dişetinde çekilme görülmez. Dişeti kanaması dişeti hastalığının habercisi olduğu için mümkün olan en kısa zamanda diş hekimi tarafından hasta muayene edilmeli ve değerlendirilerek tedavi planı hazırlanmalıdır. Tedavi edilmeyen ve sadece antibiyotiklerle geçiştirilen dişeti kanaması ileride kemik erimesi ve diş kayıplarına sebebiyet verebilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:35
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