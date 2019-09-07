Diş eti iltihabı nedir? Diş eti iltihabının belirtileri nelerdir? Diş eti iltihaplanması neden meydana gelir? Diş eti iltihabını tedavi etmenin yolları nelerdir? Diş eti iltihabını önlemenin yöntemleri nelerdir?

Bu yazımızda diş eti iltihabına dair bilinmeyenleri ve tedavi yollarını değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDİR?

Çoğunlukla bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak meydana gelen diş eti iltihabı ‘gingivitis’ olarak da tanımlanır? Ürediği bölgeye göre değişkenlik göstermekle birlikte; diş eti iltihabı genellikle ağız hareketleri ve yemek yeme esnasında zorluk ve ağrıya neden olur. Genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden nihayet bulur. Eğer iltihaplanma bir haftaya yakın sürüyorsa mutlaka bir diş hekiminne başvurulmalıdır.

DİŞ ETİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş eti iltihabı, hastalığın düzeyine göre birçok insanda belirti bile göstermez. Bu nedenle belirti olmasa bile diş etlerinde iltihaplanma söz konusu olabilir. Genellikle;

Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler

Beyaz renkli iltihabi oluşumlar

Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama

Diş eti çekilmesi

Dişlerde gevşeklik (sallanma)

Konuşma ve çiğneme sırasında ağrı

Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet

Ağız kokusu şeklinde belirtileri vardır.

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDEN OLUŞUR?

Diş eti iltihaplanmasının en temel nedeni ağız ve diş sağlığının yetersiz olmasıdır. Bunun dışında;

Sigara ve tütün kullanımı,

Diyabet,

Gebelik,

Yapısal bozukluklar,

Genetik faktörler de diş eti iltihaplanmasına neden olur.

DİŞ ETİ İLTİHAPLANMASI NASIL ÖNLENİR?

En genel olarak ağız ve diş sağlığı bakımının düzenli yapılması, iltihaplanmayı önler. Günde 3 defa dişler tekniğine uygun olarak fırçalanmalıdır. Düzenli olarak diş ipi kullanılmalıdır. Su ve tuzla elde edilen karışımla gargara yapılmalıdır.

DİŞ ETİ İLTİHABI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Diş eti iltihabı tedavisi uzman bir hekim eşliğinde yürütülmelidir. Birçok hastalıkta olduğu gibi diş eti iltihabında da hastalığın erken evrede teşhis edilmesi kritik önem taşımaktadır. İyi bir ağız bakım rutini benimsenerek buna uyum sağlandığında, doktorun uygulayacağı tedavinin başarıya ulaşması mümkündür. Doktor eşliğinde diş taşı temizlenmesi yapılmalıdır. Bu sayede dişlerdeki tüm plaklar ve tartarlar ve bakteriler temizlenir. Yine profesyonel tedavi esnasında uygulanan yöntemler de tedavi de başat rol oynamaktadır.