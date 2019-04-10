Diş eti hastalıklarına dikkat

Diş Hekimi Ayten Can, sağlıklı dişetinin fırçalamada ve sondalamada kanamayacağını söyledi.

Diş Hekimi Ayten Can, dişetleri sağlıklı olduklarında genellikle soluk mercan pembesi renginde, sıkı kıvamlı ve portakal kabuğu görünümünde olduğunu ifade ederek, “Eğer dişler düzenli olarak fırçalanmaz ve ağız hijyeni sağlanmaz ise dişin üzerinde mikrobial dental plak birikimi olur. Plak diş yüzeyinde ve diş aralarında oluşan, bakteri ihtiva eden yapışkan bir tabakadır. Bu durumda diş etinin rengi daha kırmızı daha edemli, hassas ve kanamaya eğilimlidir” dedi.

Genellikle tüm vakalarda periodontisis, gingivitis ile başladığını belirten Can, “Eğer gerekli tedavi yapılarak oral hijyen sağlanmazsa gingivitis ilerleyerek periodontisise dönüşür. Diş yüzeyinde biriken ve temizlenmeyen plak ve diş taşı zamanla dişetlerinde iltihaplanmalara neden olur. Dişeti çekilmesi ve bunu takiben kemik yıkımı meydana gelir. Buna Periodontitis denir. Dişte kemik kaybının olması dişin destek dokularının azalması anlamına gelir. Bu kemik kaybının kontrol altına alınmaması nedeniyle diş kaybedilebilir. Nedenleri ise Kemik kaybına ve dişetlerindeki şişliğe bağlı olarak cep derinliğinde artış. Dişetlerinde kızarıklık, sondalama veya fırçalama sırasında kanama. Dişi çevreleyen kemik seviyesinin azalması yani kemik yıkımı. Belirgin bir ağız kokusu. Diş ve dişetlerinde ağrıdı” şeklinde konuştu.

Diş Hekimi Can, dişeti İltihabının nedenleri şu şekilde sıraladı:

“Mikrobial dental plak ve diş taşı birikimi

Ağız bakımının bakımsız olması, oral hijyenin gerektiği gibi sağlanamaması.

Bazı vitaminlerin eksik olması

Bedensel rahatsızlıklar nedeniyle ağız bakımının sağlanamaması

Bazı otoimmun rahatsızlıklar

Dişeti ve plak birikimi

Aşırı ve yanlış kuvvet uygulayarak hatalı diş fırçalama

Uygun şekilde yapılmamış dolgular ve kuronlar

Dişeti İltihabının Genel Belirtileri

Dişetinde kendiliğinden, sondalama ile veya diş fırçalarken kanama olması

Dişetinde kırmızılık

Dişetindeki şişlik nedeniyle, sağlıklı dişetindeki portakal kabuğu görüntüsünün kaybolması

Diş ve dişetinde hafif ağrı veya rahatsızlık

Dişeti çekilmesi

Ağız kokusu”

Dişeti İltihabının derecelerinin kanamayla başladığını kaydeden Can dereceleri şöyle sıraladı:

“Gingivitis: Dişetindeki kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsünün bozulup, ödemli parlak bir görüntünün oluşması, fırçalama ya da sondalama sonrasında kanama.

Erken Dönem Periodontitis: Dişetindeki kızarıklık, şişlik, hafif ağrı, spontan veya fırçalarken kanama, hafif derecede ağız kokusu. Bu hastalarda belirgin bir diş taşı ve plak birikimi vardır.

Gelişmiş Dönem Periodontitis :Dişetindeki kızarıklık, şişlik, fırçalamada şiddetli kanama, ağrı, rahatsız edici düzeyde ağız kokusu, dişetlerinde çekilme ve kemik kaybı vardır. Bu hastalarda yoğun bir diş taşı birikimi söz konusudur. Ayrıca kemik kaybına bağlı olarak dişlerde hafif sallanma görülür.

İleri Dönem Periodontitis: Dişetlerinde morumsu-kırmızı bir renk değişikliği, spontan veya fırçalama ile kanama, apseler ve şiddetli ağız kokusu, dişetlerinde çekilme, ciddi kemik kayıpları. Bu hastalarda yoğun bir diş taşı birikimi vardır; ayrıca, kemikte meydana gelen aşırı yıkım nedeniyle dişler mobildir ve çekilmeleri gerekebilir”