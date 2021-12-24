Diş eti çekilmesine ne iyi gelir?

Misvak ağız içerisinde hijyeni sağlar. Dünyanın pek çok yerinde binlerce yıldır diş temizliği için doğal bir yöntem olarak kullanılmıştır. Misvak; ağız ve diş sağlığı adına oldukça şifalı uygulamalar içerisinde yer almaktadır. Diş fırçalamaya alternatif şekilde kullananlar olduğu gibi, diş fırçalamaya ek şekilde günlük olarak kullanan insanların da çokça olduğu söylenebilir.

Misvak; erik ağacının dallarından kesilerek kullanıma sunulur. İnsanın vücuduna inanılmaz yararları olan misvağın faydaları bilimsel şekilde ispatlanmıştır. İnce liflere sahip olup, kendine özgü bir kokusu bulunur. Bazı araştırmalar misvağın; analjezik, antioksidan ve anti- enflamatuar etkilere sahip olduğunu savunur.

Misvak kullanımının, tükürük üstünde etkisi bulunur. Bazı klinik çalışmalar, misvak çiğneme çubuklarının kimyasal temizleme etkinliğine eşit ve Diş fırçasından daha önemli etkileri olduğunu ispatlamıştır. Misvağın geçmişinin çok uzun dönemlere dayandığını ve eskiden insanların misvak kullanarak dişlerini temizlediğini belirtmek doğru olacaktır. Peygamber efendimizin (sav) dahi kullandığı misvağın, insan sağlığı açısından oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Ağız ve diş sağlığı adına misvak kullanmak, kişi adına çok önemli olup, pek çok faydayı da sağlayacağı söylenebilir.

Misvak nasıl kullanılır?

Taze misvak: Ucunu yontarak direkt olarak dişe sürtülür. Liflerin açılması için azı dişlerle misvak ısırılabilir. Kuru misvak: Kullanmadan 1 gün önce suda bekletilerek yumuşatılmalıdır. Gereğinden fazla yumuşayan misvaklar kesilip yontma işlemiyle beraber tekrar açılmalıdır.

Diş eti çekilmesine karşı alınabilecek farklı doğal yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemler; kristal tuz, çay ağacı, karbonat, limon yağı, hardal yağı ve karanfil olarak sıralanmaktadır. Doğal olarak tarif edilen bu ürünlerden; kristal tuz, çay ağacı ve karbonat suya katılarak gargara haline getirilmektedir.

Sağlıklı diş etlerine sahip olmak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor: Sabah ve gece yatmadan önce; günde iki defa dişlerinizi fırçalayın. Eğer diş eti hastalığınız var ise bu süre yeterli olmayabilir, daha uzun fırçalama yapmanız gerekebilir. Üç ayda bir diş fırçanızı değiştirin.

Kısa bilgi

Misvak orucu bozar mı?

Diyanet tarafından yapılan açıklamalarda; abdest alırken misvak ile ağzı temizlemek sünnettir. Peygamber efendimizde (sav) çoğunlukla ağız temizliğinde misvak kullanırdı. Bu nedenle misvak yutulmadığı ya da dişi kanatmadığı sürece orucu bozmaz.