Diş eti çekilmesi nasıl geçer?

Diş eti çekildikten sonra diş etinin geri gelmesi çok zordur. Tedavi diş etini çekilmesini gidermek yerine daha çok çekilmeyi durdurmak amaçlıdır. Diş eti çekilmesine sebep olan bakteri ve diş taşları dişin alt kısmından temizlenir.

Bu sayede dişin, diş etine tekrardan yapışması amaçlanmaktadır. Bu amaç gerçekleşesiye kadar tedavi tekrarlanır.

Başka yerlerden alınan yumuşak dokuyu, diş etine uygulayarak sağlıklı diş eti görünümü kazandırılır. Fakat bu yöntem iki dişten fazlasına uygulanamamaktadır.

DİŞ ETİ ÇEKİLMELERİNE KARŞI BİTKİSEL TEDAVİ VAR MIDIR?

Uzmanlar tarafından tavsiye edilen evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bitkisel kürler bulunmaktadır.

Diş eti çekilmelerine karşı kır papatyası uzamanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

1-2 tatlı kaşığı papatyayı bir su bardağı su ile birlikte 5 dakika kaynatınız. Sonra bu kür ılık haldeyken, dişleriniz fırçalayınız. Papatya kürünün suyu ile de gargara yapabilirsiniz. Bu işlemi diş eti çekilmesi geçene kadar uygulayanız.

Bir başka bitkisel tedavi yöntemi ise nane kürüdür.

2 çay kaşığı kuru naneyi çeyrek litre su ile demleyiniz. Demlemiş olduğunuz nane çayı ile gargara yapabilir ya da içebilirsiniz.

Taze nane tüketmekte diş eti çekilmesine iyi gelmektedir.

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