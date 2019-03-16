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Diş eti çekilmeleri gülüşü etkiliyor

Diş Hekimi Doktor Umut Şimşek, diş eti çekilmelerinin gülüşü etkilediğini söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Diş eti çekilmeleri gülüşü etkiliyor

Diş Hekimi Doktor Umut Şimşek, diş eti çekilmelerinin gülüşü etkilediğini söyledi.

 

Periodontal plastik cerrahi uygulamaların, dişeti, yanak muzoası ve frenilum adı verilen anatomik bölgelerle ilgili yapılan cerrahi işlemler olduğunu belirten Diş Hekimi Doktor Umut Şimşek, “Doğal bir dişte ya da implant etrafında keratinize dişeti diye adlandırılan dokunun olması şarttır. Bu dokunun eksikliğinde doğal bir dişte dişeti çekilmesi olurken, implant etrafındaki mukozada da dişeti çekilmesine benzer bir durum yaşanır ve kemik erimesi görülür: Dişeti çekilmeleri için serbest dişeti grefti ya da kök yüzeyi kapatma işlemleri yapılmaktadır. Serbest dişeti grefti, hastanın kendi üst çenesinde damak bölgesinden alınan ince dişetinin, çekilme olan bölgeye nakil edilmesi şeklindeki cerrahi işlemdir. Burada bazı durumlar için dişeti çekilmesi yüzde100 başarı ile sonuçlanırken, bazı vakalarda ise tam kapanma sağlanamamaktadır. Kapanmanın miktarı, çekilmenin derecesi ile ilişkilidir ki uzman bir dişhekimi bunun klinik incelemesi sonucunda karar verebilir. İmplant etrafında da keratinize doku olmadığı zaman uzun dönemde kemik erimesi ve mukoza çekilmesi görülür” diye konuştu.

 

Dişeti çekilmelerinin hastalarda genellikle şikayet vermediğini ve kronik yani uzun süreden beri devam eden durumlar olduğunu dile getiren Diş Hekimi Doktor Umut Şimşek, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Hastalarda dişetinin çekilmesi ile kök yüzeyi açığa çıktığında ve bunun sonucunda aşırı diş hassasiyeti geliştiğinde, klinik kuron boyunda yani dişin ağız içerisinde görünen kısmında uzama farkedildiğinde ya da implant etrafında kemik erimesi ile beraber siyah renkteki implant alt yapı açığa çıktığında farkedilir. Hastalar klinik ve radyografik olarak dişhekimi tarafından değerlendirilir ve bir tedavi planı çıkartılır.

 

Periodontal plastik cerrahi işlemlerinden birisi de frenektomi denilen uygulamadır. Genellikle üst ve alt dişlerde mukozadan dişeti kenarına doğru kas bağlantıları görülür ki bu bağlantılara ”frenilum” adı verilir. Bazen bu anatomik yapılar dişeti kenarına çok yakın bir ataşman yani bağlantı şeklinde konumlanırlar. Bu yakın bağlantılar dişler arasında açılmalara ve dişeti çekilmelerine neden olabilirler. Çoğunlukla ortodontik tel tedavisinin hemen ardından bu kas bağlantısı uzaklaştırılır; çünkü uzaklaştırılmayan frenilum, tel tedavisi ile kapanmış diş aralıklarının tekrar açılmasını tetikleyebilirler. Ortondontistler bazen tel tedavisi devam ederken tedaviye yardımcı olması açısından bu yapıların uzaklaştırılması gerektiğini de isteyebilmektedirler. Frenilumların alınması işlemi olan frenektomi eskiden çoğunlukla dikişli bir cerrahi tedaviydi ancak teknolojinin gelişmesi ile diod lazer adı verilen yumuşak doku lazerleri ile ağız ortamından kolaylıkla uzaklaştırılarak tedavi edilebilmektedirler. Lazer ile yapılan bu işlem lokal anestezi altında yapılır ve asla işlem sonrası ağrı ve kanama görülmez.”

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:24
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