0553 313 94 23

Diş çıkaran bebeğe ne tür gıdalar verilmeli?

Bebeğinizin diş etlerindeki kaşıntıyı hafifletmek için formül, mutfağınızda gizli.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:20
Diş çıkaran bebeğe ne tür gıdalar verilmeli?

Dünyaya daha birkaç ay önce ‘merhaba’ diyen bebeğinizin hızlıca büyüyor olması sizleri de duygulandırmıyor mu? Her bebek farklıdır ve dünyaya uyum sürecinde verdiği tepkiler de bir olmaz… Bebeğiniz dünyaya geldikten hemen sonra gaz sorunu başlar. Kimi bebek bu süreci çok rahat atlatırken kimi çocuk için bu dönem bir hayli sancılıdır. Gaz sorununu hallettik dediğinizde de minik yavrunuzun bu kez bambaşka bir stresi başlar. Elbette, diş!

Yapısıyla ilgili

Her bebek için geçerli olmasa da bebekler diş çıkarma sürecini son derece zor atlatır. Kimi bebekte dördüncü ayda kiminde ise altıncı ayda başlayan salya diş çıkarmanın erken belirtisidir. Öncelikle belirtelim ki diş illa bebeğiniz şu aya gelince çıkacak diye bir şey yok. Bu da tamamen bebeğinizin yapısıyla ilgili…

Yardıma açık olun

Sürekli salya akıtmaya başlayan bebekler, dişleri çıkmaya yakın huysuz bir ruh haline bürünebilir. E, bu da çok normal çünkü minicik yavrunuzun canı bir hayli yanıyor. Tabi yaşadığı değişimin ne olduğunu bilmediği, derdini de anlatamadığı için bir hayli gergin olması doğal. Uykusuzluk, iştahsızlık, ağlama krizleri, diş eti kızarıklığı, ateş, ishal gibi belirtileri olan bu dönem başta da belirttiğimiz gibi her çocukta bir olmaz. Ama belirtiler üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bu dönemde anne-babaların büyüklerinden destek almaları da son derece önemli; uykusuz geceler ebeveynlerin sinirlerini bozabilir. Bebeğiniz için güçlü durmak adına aile büyüklerinden gelen yardımları geri çevirmemekte fayda var.

Büyük iş düşüyor

Bu dönemde bebekleriniz diş etindeki kaşıntıyı önlemek için etrafında bulduğu her şeyi kemirmek ister. Oyuncak, anahtar, kumanda, kitap ne varsa bir kez de olsa tadına bakar (!) Biz annelere de hijyen konusunda büyük iş düşüyor.

Mutfağımızda gizli

Eczanelerde satılan ve bebeklerinizin biraz da olsa rahatlamasını amaçlayan jeller ise uzun süreli bir çözüm olmuyor. “Peki, ama diş kaşıntısını ve ateşini almak için neler yapmalıyız?” şeklindeki sorunuzu duyar gibiyim. Çözüm ise mutfaklarımızda gizli…

 

Diş eti kaşıntısını ve yanmasını hafifletecek öneriler:

Dondurulmuş meyve, soğuk yoğurt, soğuk meyve püresi ve soğuk muhallebi bebeğinizi bir hayli rahatlatacaktır. “Soğuk ürünler bebeğime zarar verir mi?” diye düşünüyorsanız; minik hanım ya da bey gıdanın soğuğundan faydalanıp ağzında dolaştıracağı için pek endişe etmenize gerek yok. Yine de rahat edemem diyorsanız yediği soğuk gıdanın ardından ılık bir su içirebilirsiniz.

 

Emme hareketi bebeğinizin geçici de olsa rahatlamasını sağlayabilir. Bu nedenle emmesi için eline meyve verebilirsiniz. Boğazına kaçmasından endişeleniyorsanız; bunun içinde piyasada satılan ürünler mevcut.

 

Ev yapımı şekersiz bisküviler de bebeğiniz için iyi birer kaşıyıcı olacaktır.

Bebek ve anne mağazalarında ise buzdolabında soğutabileceğiniz diş kaşıyıcıları mevcut. Ancak bu tip kaşıyıcıları bebeğinizin eline verdiğinizde dikkatli olmakta fayda var. Malum minik yaramazlar bir şeyleri fırlatmaktan hoşlanır. Hal böyle olunca da devreye hijyen faktörü giriyor.

Doğal bir süreç

Bebeğiniz kadar siz de diş çıkarma dönemini zor geçireceksiniz; belki o sadece fiziksel bir acı çekecek ama siz psikolojik olarak da kendinizi yiyip bitireceksiniz. Anne olarak üzülmeniz, endişeli olmanız çok doğal ama unutmayın bu onun gelişimin bir parçası ve ilk birkaç dişten sonra işi kolaylaşmış olacak.

 

Kağıt ve kalemler hazırsa karşınızda “Diş Kaşıma Bisküvisi” tarifi;

 

1 çay bardağı yulaf kepeği

1 çay bardağı yulaf

Yarım çay bardağı ince irmik

Yarım çay bardağı tam buğday unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet rendelenmiş ceviz

4 adet rendelenmiş fındık

4 adet rendelenmiş badem

40 gr ince doğranmış karışık kuru meyve

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı yoğurt

İki çimdik tarçın

Hamuru açmak için ekstra un

 

Yulaf kepeğini, irmiği, tam buğday ununu, yulafı bir kapta karıştırın. Yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve kuru meyveleri ayrı bir kapta karıştırın. Kuru malzemeleri, yumurtalı ıslak malzemeye karıştırın. Yoğurmanıza gerek kalmayacak. Tezgâha un serpin ve hamuru merdane yardımı ile yarım cm kalınlığında açın ve kenarı tırtıklı yuvarlak kurabiye kesme aleti ile kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklarla dizin. 15 dakika kadar fırında pişirin. 15. dakikada bir kurabiyeyi ortadan ikiye kırılarak test edin, eğer içi fazla ıslak ise pişirmeye devam edin. Kurabiyelerin altı hafifçe kızardığında ve üst kısmı renklendiğinde fırından çıkartın. Soğuduktan sonra servis edin. Kurabiyeler ilk bir kaç gün sert olacaktır. Kapalı bir kavanozda bekletildiğinde bir kaç gün sonra hafifçe yumuşayacaktır.

 

NOT: Tarif Ece Zaim’e aittir.

 

Bu tarifi bebeklerinize 9. ay itibariyle verebilirsiniz. Ancak bazı bebeklerin kabuklu kuruyemişlere alerjisi bulunabilir. Bu konuda hassas davranmakta yarar var.

 

 

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27. Dönem CHP Milletvekili Engin Altay’ın 26 Mart’ta Karadeniz TV’de yayımlanan “Siyaset Gündemi” isimli programda yaptığı “...31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’d
    1. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    2. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    3. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    4. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    5. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    6. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    7. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    8. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    9. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    10. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    11. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    12. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    13. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    14. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    15. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    16. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    17. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    18. Küçük darbukacı babasının yolunda
    19. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    20. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    21. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    22. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    23. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    24. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    25. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    26. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    27. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    28. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    29. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    30. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu