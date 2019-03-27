Diş çıkaran bebeğe ne tür gıdalar verilmeli?

Dünyaya daha birkaç ay önce ‘merhaba’ diyen bebeğinizin hızlıca büyüyor olması sizleri de duygulandırmıyor mu? Her bebek farklıdır ve dünyaya uyum sürecinde verdiği tepkiler de bir olmaz… Bebeğiniz dünyaya geldikten hemen sonra gaz sorunu başlar. Kimi bebek bu süreci çok rahat atlatırken kimi çocuk için bu dönem bir hayli sancılıdır. Gaz sorununu hallettik dediğinizde de minik yavrunuzun bu kez bambaşka bir stresi başlar. Elbette, diş!

Yapısıyla ilgili

Her bebek için geçerli olmasa da bebekler diş çıkarma sürecini son derece zor atlatır. Kimi bebekte dördüncü ayda kiminde ise altıncı ayda başlayan salya diş çıkarmanın erken belirtisidir. Öncelikle belirtelim ki diş illa bebeğiniz şu aya gelince çıkacak diye bir şey yok. Bu da tamamen bebeğinizin yapısıyla ilgili…

Yardıma açık olun

Sürekli salya akıtmaya başlayan bebekler, dişleri çıkmaya yakın huysuz bir ruh haline bürünebilir. E, bu da çok normal çünkü minicik yavrunuzun canı bir hayli yanıyor. Tabi yaşadığı değişimin ne olduğunu bilmediği, derdini de anlatamadığı için bir hayli gergin olması doğal. Uykusuzluk, iştahsızlık, ağlama krizleri, diş eti kızarıklığı, ateş, ishal gibi belirtileri olan bu dönem başta da belirttiğimiz gibi her çocukta bir olmaz. Ama belirtiler üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bu dönemde anne-babaların büyüklerinden destek almaları da son derece önemli; uykusuz geceler ebeveynlerin sinirlerini bozabilir. Bebeğiniz için güçlü durmak adına aile büyüklerinden gelen yardımları geri çevirmemekte fayda var.

Büyük iş düşüyor

Bu dönemde bebekleriniz diş etindeki kaşıntıyı önlemek için etrafında bulduğu her şeyi kemirmek ister. Oyuncak, anahtar, kumanda, kitap ne varsa bir kez de olsa tadına bakar (!) Biz annelere de hijyen konusunda büyük iş düşüyor.

Mutfağımızda gizli

Eczanelerde satılan ve bebeklerinizin biraz da olsa rahatlamasını amaçlayan jeller ise uzun süreli bir çözüm olmuyor. “Peki, ama diş kaşıntısını ve ateşini almak için neler yapmalıyız?” şeklindeki sorunuzu duyar gibiyim. Çözüm ise mutfaklarımızda gizli…

Diş eti kaşıntısını ve yanmasını hafifletecek öneriler:

Dondurulmuş meyve, soğuk yoğurt, soğuk meyve püresi ve soğuk muhallebi bebeğinizi bir hayli rahatlatacaktır. “Soğuk ürünler bebeğime zarar verir mi?” diye düşünüyorsanız; minik hanım ya da bey gıdanın soğuğundan faydalanıp ağzında dolaştıracağı için pek endişe etmenize gerek yok. Yine de rahat edemem diyorsanız yediği soğuk gıdanın ardından ılık bir su içirebilirsiniz.

Emme hareketi bebeğinizin geçici de olsa rahatlamasını sağlayabilir. Bu nedenle emmesi için eline meyve verebilirsiniz. Boğazına kaçmasından endişeleniyorsanız; bunun içinde piyasada satılan ürünler mevcut.

Ev yapımı şekersiz bisküviler de bebeğiniz için iyi birer kaşıyıcı olacaktır.

Bebek ve anne mağazalarında ise buzdolabında soğutabileceğiniz diş kaşıyıcıları mevcut. Ancak bu tip kaşıyıcıları bebeğinizin eline verdiğinizde dikkatli olmakta fayda var. Malum minik yaramazlar bir şeyleri fırlatmaktan hoşlanır. Hal böyle olunca da devreye hijyen faktörü giriyor.

Doğal bir süreç

Bebeğiniz kadar siz de diş çıkarma dönemini zor geçireceksiniz; belki o sadece fiziksel bir acı çekecek ama siz psikolojik olarak da kendinizi yiyip bitireceksiniz. Anne olarak üzülmeniz, endişeli olmanız çok doğal ama unutmayın bu onun gelişimin bir parçası ve ilk birkaç dişten sonra işi kolaylaşmış olacak.

Kağıt ve kalemler hazırsa karşınızda “Diş Kaşıma Bisküvisi” tarifi;

1 çay bardağı yulaf kepeği

1 çay bardağı yulaf

Yarım çay bardağı ince irmik

Yarım çay bardağı tam buğday unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet rendelenmiş ceviz

4 adet rendelenmiş fındık

4 adet rendelenmiş badem

40 gr ince doğranmış karışık kuru meyve

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı yoğurt

İki çimdik tarçın

Hamuru açmak için ekstra un

Yulaf kepeğini, irmiği, tam buğday ununu, yulafı bir kapta karıştırın. Yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve kuru meyveleri ayrı bir kapta karıştırın. Kuru malzemeleri, yumurtalı ıslak malzemeye karıştırın. Yoğurmanıza gerek kalmayacak. Tezgâha un serpin ve hamuru merdane yardımı ile yarım cm kalınlığında açın ve kenarı tırtıklı yuvarlak kurabiye kesme aleti ile kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklarla dizin. 15 dakika kadar fırında pişirin. 15. dakikada bir kurabiyeyi ortadan ikiye kırılarak test edin, eğer içi fazla ıslak ise pişirmeye devam edin. Kurabiyelerin altı hafifçe kızardığında ve üst kısmı renklendiğinde fırından çıkartın. Soğuduktan sonra servis edin. Kurabiyeler ilk bir kaç gün sert olacaktır. Kapalı bir kavanozda bekletildiğinde bir kaç gün sonra hafifçe yumuşayacaktır.

NOT: Tarif Ece Zaim’e aittir.

Bu tarifi bebeklerinize 9. ay itibariyle verebilirsiniz. Ancak bazı bebeklerin kabuklu kuruyemişlere alerjisi bulunabilir. Bu konuda hassas davranmakta yarar var.