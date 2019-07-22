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Diş beyazlatma dişe zarar vermiyor

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, diş beyazlatma konusunda önemli bilgiler verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:24
Diş beyazlatma dişe zarar vermiyor

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, diş beyazlatma konusunda önemli bilgiler verdi.


Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, “Diş beyazlatma uygulamalarında amaç dişi kozmetik olarak geliştirmek ve bu sırada dişin sağlığına hiçbir zarar vermemektir. Diş beyazlatma, teknik olarak kesinlikle dişe zarar vermemek, yalnızda diş renklerini ağartmak amaçlı geliştirilmiş bir protokoldür. Beyazlatma sistemlerinde kullanılan ürüne göre değişiklik gösteren uygulama teknikleri olabilir ve bu kurallara uyulduğunda başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bir diğer önemli belirleyici ise hasta faktörüdür. Dişlerdeki aşınma miktarı, çatlaklar, eski restorasyonlar, köprüler, kronlar tümüyle değerlendirilir ve hastaya beyazlatma işlemi uygulanamayacağına karar verilebilir. Beyazlatma ile sonuç alınamayacağı bu karara neden olabilir veya ciddi çatlaklar bulunan dişler için aşırı hassasiyet gibi sorunlarla karşılaşılacağı ön görülerek uygulanmayabilir. Detaylı bir muayene ile bu sorularınıza diş hekiminiz tarafından cevap alabilirsiniz ve sonuç yaklaşık olarak tasarlayıp işleme başlanabilir. İnternet üzerinden satılan ve diş sağlığınız için zararlı bir çok ürün mevcuttur, beyazlatıcı etkisinin yüksek olması için aşırı konsantrasyonda olan ürünler dişte kalıcı hasarlara neden olabilmektedir” dedi.


Diş beyazlatmanın hassas bir işlem olduğunu ifade eden Dt. Beleçoğlu, “Hekim kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bu tedavi için uygun olmayan bir kişiye yapılması, vak’a seçiminin yanlış olması da problem oluşturabilir. Ciddi diş hassasiyeti, çatlakları, aşınmaları olanlarda daha temkinli yaklaşmak gereklidir. Bu işlem ile dentin tübülleri bir süreliğine, o an olduğundan daha açık hale gelecektir. Özellikle hali hazırda böyle bir problem yaşayan kişilerde ciddi sorunlar ile karşılaşılabilir. Beyazlatma sistemlerinde amaç sadece dişin rengini açmak olmamalıdır. Aynı zamanda bu işlemin dişin canlılığında ve ömründe olumsuz etki yapmaması gereklidir. Diş beyazlatıcı tozlar, dişin mine yapısını etki eder ve başlangıçta tatmin edici bir beyazlama etkisi sağlar, fakat sonrasında dişlerde hızlıca renkleşmeler görülür. Tozların etkisi ile çizilen mine yüzeyi uzun vadede daha pürüzlü bir hal alır. Uzun süreli kullanımda, artık daha açık hale gelmeyecek koyu renkler kalıcı olabilmektedir” diye konuştu.


“Diş beyazlatıcı diş macunlarını kullanırken dikkat”


İhtiyaç ve beklentideki artışa bağlı olarak diş beyazlatmak için üretilen diş macunu sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Dt. Beleçoğlu, “Bu macunlar içindeki aşındırıcı miktarı, ürünün markasına göre değişiklik göstermektedir. Aşındırma etkisinin yanında diş yüzeyinden sarı rengi mavi ve yeşil tonları ile kırarak daha beyaz bir görünüş sağlayan diş macunları da bulunmaktadır. Tüm beyazlatıcı macunlar dişlere zarar verir gibi bir şey söylemek kesinlikle yanlıştır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:24
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