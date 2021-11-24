Dış basın ve muhalefet pişti oldu! Muhalefet söylüyor, Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan dış basın tekrarlıyor

Her fırsatta Türkiye’ye saldıran yabancı basın, muhalefetin ‘spekülasyonları’nı malzeme yaparak Türkiye ekonomisini hedefe koydu.

ABD'nin önde gelen ekonomi yayınlarından Bloomberg konuyla ilgili haberini "Erdoğan'ın faiz indirimi mantrası, liranın son 20 yılın en kötü düşüş serisine gelmesini körükledi" başlığıyla verdi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'ın daha düşük faiz oranları için giderek yoğunlaşan kampanyası ülkedeki krizi daha da derinleştirirken Türk Lirası'nın serbest düşüşü her türlü rekoru kırıyor" ifadeleri kullanıldı. Bloomberg, yatırımcıların ülkenin ekonomi politikalarının giderek daha "mantıksız" ve "öngörülemez" bir hal almaya başlamasından şikayetçi olduğunu da iddia etti.

Dünyanın en yaygın kullanılan haber ajanslarından Reuters, aboneleriyle paylaştığı haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinin 'yangın satışını daha da ateşlediğini’ yazdı.

Reuters, Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşını" kazanacaklarına dair söz vermesine rağmen yaygın bir şekilde eleştirildiğini; buna rağmen ekonomi konusunda rota değiştirmeyi reddettiğini belirtti. Ajans, ekonominin salı günü yaşadığı değer kaybının 'tarihi' olduğu iddiasına yer verdi.

Ekonomi gazetesi Financial Times'ın ABD'deki basılı edisyonunun manşetinde de Türk Lirası'nın durumuna yer verildi.

Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının üzerine çakılan Lira'nın grafiğini koyarken, "Erdoğan'ın savaş çığlığı TL'nin canını yaktı" başlığını attı.

Alman devletine bağlı haber platformu Deutsche Welle de Erdoğan'ın Merkez Bankası'na siyasi baskı uyguladığını ve analistlerin çoğunun duruma onun desteklediği ekonomi politikalarının sebep olduğunu savunduğunu ifade etti.

Türkiye’deki ekonomik gelişmelere yönelik muhalefetin söylemlerini manşetlerine taşıyan diğer başlıklar ve yayın kuruluşları şöyle:

Le Figaro | Türk lirasında yeni batış: Dolar karşısında yüzde 13 değer kaybetti

Fransız Le Figaro gazetesi, Türk lirasındaki tarihi düşüşü aktardığı haberde, liranın dolar karşısında saatler içinde yüzde 13 değer kaybettiğini vurguladı. “Beklenmeyen seviye” diye nitelendirilen Dolar/TL’nin aktarıldığı haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikalarını değiştirmeyeceği ve “baskılara direneceği” yönündeki açıklamalarının etkisi olduğunu yazdı.

Capital | Lira, dolar karşısında değer kaybediyor; Erdoğan, ekonomiye karşı bir komplo olduğunu söylüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikalarında bir değişiklik olmayacağını söylemesi ve faiz indirimi sürecinde baskılara direnileceğini söylemesinin ardında Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor. Capital’de yer alan haberde “Türk lirası dipsiz bir kuyuda mı?” sorusuna yer verildi.

CNBC | Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elden çıkarmayı tetiklemesinin ardından Türk lirası “çılgın” tarihi düşük seviyeyi gördü

CNBC, Türk lirasının tarihi değer kaybına ilişkin haberde, Türkiye’de enflasyonun yüzde 20’ye yaklaştığı, temel ihtiyaçların fiyatlarının arttığı ve TL ile alınan maaşlarının ağır bir şekilde değer kaybettiğini aktardı. Haberde Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash’in “Liranın bulunduğu nokta delice ancak bu, Türkiye’nin şu an sürdürdüğü delice politikaların bir yansıması” değerlendirmesine yer verildi.

BBC | Erdoğan kendisini eleştirenlere karşı çıkarken Türk lirası yüzde 15 çakıldı

BBC, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi canlandırmak için tartışılan faiz indirme planı karşısında liranın yüzde 15 oranında çakıldığı aktardı. 11 gün arka arkaya değer kaybının altı çizilen haberde Türk lirasının dün dolar karşısında 13’ü gördüğü hatırlatıldı. Erdoğan’ın eylül ayından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na toplam üç faiz indirimi yapması konusunda baskı yaptığı belirtildi.