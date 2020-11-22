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Kadın - Aile Diş ağrısı nasıl geçer? | Diş ağrısına ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Diş ağrısı nasıl geçer? | Diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısını geçiren bitkisel yollar | Zaman zaman hepimiz dişlerimizle ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Diş ağrısı sorunu yaşayanlar bu sorundan nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor. Peki, diş ağrısı nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:25:00 -
Diş ağrısı nasıl geçer? | Diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısına ne iyi gelir? | Diş ağrısı sorunu yaşayanlar kullandıkları ilaçlara rağmen zaman zaman bu sorundan kurtulamazlar. Bu sebeple pek çok kişi doğal ağrı kesicilerin neler olduğunu araştırıyor. Ancak unutulmaması gerekiyor ki söz ettiğimiz tüm yöntemler ağrının hafiflemesi içindir. Kesin bir sonuç içinse mutlaka bir hekime danışmanız gerekiyor. Peki, diş ağrısı nasıl geçer?

Diş ağrısı nasıl geçer? | Diş ağrısına ne iyi gelir?

En iyi dezenfektanlardan biri olan tuz, diş ve diş etindeki ağrının yanı sıra şişliğinde geçmesine yardım eder. Yapmanız gereken bir bardak suyun içerisine bir miktar tuz ekleyip karıştırmak. Hazırladığınız bu karışımla gargara yaptığınızda rahatladığınızı kısa sürede fark edeceksinizdir.

Karanfil son derece güçlü bir ağrı kesicidir. Bir adet karanfili ağrıyan dişinizin üzerine yerleştirip, bastırabilirsiniz. Böylelikle karanfilin içerisindeki sıvı ağrınızı bıçak gibi kesecektir. Arzu ederseniz 1-2 damla karanfil yağı da kullanabilirsiniz.

Dünyadaki en güçlü antibiyotik olan sarımsak aynı zamanda iyi bir ağrı kesicidir. Arzu ederseniz bir diş sarımsağı bütün olarak ağrıyan dişinize yerleştirip, baskı yapabilirsiniz. Sarımsağı rendeleyip dişinizin üzerine de yerleştirebilirsiniz.

Yaşadığınız birçok ağrıdan kurtulmak için soğuk kompres uygulamasını kullanabilirsiniz. Soğuk sinirleri uyuşturacağı için ağrınız hafifleyecektir.

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