Diriliş Ertuğrul'un Hayme Ana’sı ekranlara dönüyor
Reyting rekortmeni tarih dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’ Hayme Hatun rolünü oynayan Hülya Darcan Korel yeni sezonda yeni bir dizi ile ekranlara gelecek.
Geçtiğimiz yıl final yapan reyting rekormeni tarih dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un oyuncu kadrosu farklı projelerle ekranlara geri dönüyor.
Sevilen dizide Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan’ın Diriliş ‘Eruğrul’un devamı olan Kuruluş ‘Osman’ dizisinde devam etmesi bekleniyordu. Ancak Düzyatan’ın TRT’nin yeni dizisi Barbaros’ta yer alacağı öğrenildi.
Diriliş’te Ertuğrul Gazi’nin annesi ‘Hayme Ana’ karakterini oynayan başarılı oyuncu Hülya Darcan Korel de yeni projelerle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Engin Altan Düzyatan gibi Hülya Darcan Korel'in de ‘Hayme Ana’ rolüyle Kuruluş Osman dizisinde yer alması bekleniyordu. Ancak dizinin geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonundaki senaryoda Hayme Ana karakteri ‘öldü’ olarak gösterildi.
Diriliş ile ekranlara veda eden usta oyuncu Hülya Darcan Korel'in yeni sezonda “Şeref Sözü” adlı dizide yer alacağı öğrenildi.