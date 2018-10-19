Diriliş Ertuğrul'u bekleyen hayranları hüsrana uğradı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un hayranları yine hüsrana uğradı. Yeni sezona baştan aşağı yenilenmiş olarak giriş yapmaya hazırlanan Diriliş Ertuğrul 24 Ekim Çarşamba akşamı da başlamıyor. Yeni sezon tarihi için ise yapım şirketinden açıklama gelmedi.

Yayın akışında başka bir yapım yer aldı

Diriliş Ertuğrul'un büyük sürpriz ve yeni oyuncularla ekrana gelecek olan 5'inci sezonunu merak eden hayranları bir süre daha beklemek zorunda. Diriliş Ertuğrul'un haftaya çarşamba yayınlanacağını umanlar yine bir hüsranla karşılaştı. Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek hafta da ekrana gelmeyecek. TRT 1'in gelecek haftaki yayın akışında çarşamba günü "Mehmetçik Kutlu Zafer" yer aldı.