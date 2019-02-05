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Diriliş Ertuğrul'dan Payitaht Abdülhamid'e flaş transfer

Reying rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Aliyar' karakterini canlandıran Cem Uçan, başrolünü Bülent İnal'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid kadrosuna dahil oldu.

05 Şubat 2019 Salı 15:00
Diriliş Ertuğrul'dan Payitaht Abdülhamid'e flaş transfer

TRT1’de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul’da “Aliyar karakteriyle tanınan Cem Uçan, Payitaht Abdülhamid kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu 'Ahmet Celalettin Paşa' karakterini canlandıracak.

Cuma akşamları TRT1'de ekrana gelen ES Film imzalı dönem dizisi 'Payitaht Abdülhamid' sürükleyici konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Bülent İnal'ın Abdülhamid Sultan'ı canlandırdığı projenin kadrosuna son olarak Cem Uçan dahil oldu. Ünlü oyuncu, 'Payitaht Abdülhamid'de 'Ahmet Celalettin Paşa' karakterini canlandıracak.

Cem Uçan daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Diriliş Ertuğrul, Sungurlar, Hıyanet Sarmalı, Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi) ve Kurt Kanunu gibi dizilerde rol almıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:00
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