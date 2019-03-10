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Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı! 1 milyar...

Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ve yurt dışında beğeni toplayan diğer diziler sayesinde yapıla e-ihracat rakamlarında yükselme meydana geldi.

10 Mart 2019 Pazar 15:01
Diriliş Ertuğrul'dan büyük başarı! 1 milyar...

Dünya çapında büyük bir izlenme kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul ve yurt dışında talep gören diğer Türk dizileri sayesinde Körfez ile yapılan e-ihracat rakamları artış gösterdi.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'dan ekonomiye büyük katkı. Fenomen dizi 1 milyarı aşkın izlenme sayesinde Körfez ile yapılan e-ihracat rakamları artış gösterdi.

Talebi karşılamakta zorlanıyor

Girişimci Eyüp Kerem'in ortakları, Selamet Arslan ve Ahmet Arslan ile beraber kurduğu Bazarea, Türkiye'den Arap coğrafyasında bulunan 200 milyon e-ticaret kullanıcısının, Diriliş Ertuğrul'un şapkası, tespihi, yüzükleri ve aksesuarları ile baklava, lokum ve Türk kahvesi talebini karşılamakta zorlanıyor.

Mikro-ihracata odaklandılar

Bazarea Kurucu Ortağı Eyüp Kerem, İrlanda'da eğitim aldığı sırada toplumun tüm kesimlerinin e-ticarete adapte olduğunu görmesinin ardından Türkiye'den Körfez'e Türk markalarını ulaştırma konusuna, mikro-ihracata odaklandığını söyledi.

Ürünlere inanılmaz ilgi var

Orta Doğu'da bulunan e-ticaret kullanıcılarının Türkiye'nin kültürel değerlerine diğer coğrafyalardan daha fazla ilgi duyduğunu anlatan Kerem, "Türkiye'nin bir şahsına münhasır bir marka değeri var. Özellikle kültürümüzden beslenen belli ürünlere inanılmaz bir ilgi söz konusu. Biz Bazarea olarak Türk gastronomisi, Türk mutfağı, kozmetik ve Türk aksesuar ürünleri ile Körfez pazarına giriş yaptık." diye konuştu.

"Beklediğimizin 3 katı bir taleple karşılaştık"

Kerem şöyle devam etti:

"Bazarea Türk markalı ürünleri, yurt dışına mikro ihracat kapsamında sunan bir platform. İnsanlar yurt dışından rahatlıkla girip çok kısa sürede alışverişlerini yapıp, 3-5 gün içinde ürünlerini kapılarına teslim alabilecekleri bir e-ticaret platformu. Platformu kuralı henüz 2 ay oldu. Beklediğimizin 3 katı bir taleple karşılaştık.

Operasyonlarımızı güçlendireceğiz

e-ihracat alanında Türkiye'de büyük bir boşluğun olduğunu biliyorduk ve onun için buna odaklandık ama iki aylık bir sürede beklentimizin 3 katı bir talebi de beklemiyorduk. Geldiğimiz noktada operasyonlarımızı güçlendirerek ve kategorilerimizi genişleterek dünyaya Türk markalarını ihraç etmeye devam edeceğiz."

Özellikle Diriliş Ertuğrul'a büyük talep var

Türk ürünlerine en fazla talebin Suudi Arabistan'dan geldiğini aktaran Eyüp Kerem, 32 milyon nüfusa sahip ülkede 10 milyon civarında e-ticaret kullanıcısının bulunduğunu söyledi. Kerem: "Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine müthiş bir ilgi var. Bizim platformumuzda en çok baklava, lokum ilgi görüyor. Özellikle TRT'nin yaptığı dizilerimizin Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit'in lisanslı ürünlerini de satıyoruz web sitemizde ve mobil uygulamamızda. Buna da çok yoğun bir talep var." dedi.

 

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:01
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