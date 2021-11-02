Diriliş Ertuğrul’da rol almıştı! Alparslan Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer
Pazartesi günü ekranlara gelecek olan “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisine önemli bir oyuncu dahil oldu.
“Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisi 8 Kasım Pazartesi yayın hayatına başlıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Akli Film imzalı dizi güçlü kadrosuyla sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor.
Dizinin önemli karakterlerinden Alpagut için titiz bir oyuncu seçimi yapıldı.
Ve sonunda rolün sahibi belli oldu. Fırat Topkorur “Alp Arslan Büyük Selçuklu”nun Alpagut’u oldu. Ünlü oyuncu Diriliş Ertuğrul'da da rol almıştu.
Sultan Alparslan dönemini etkileyici bir dille anlatacak olan dizide Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür başrolleri paylaşıyor. Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Sarp Levendoğlu, Yurdaer Okur da dizinin öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyor.