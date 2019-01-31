Diriliş Ertuğrul'a sürpriz oyuncu! Ertuğrul Bey'in yeni düşmanı olacak

Bu sezon savaş sahneleriyle dikkat çeken Diriliş Ertuğrul'a bir oyuncu daha katıldı. Ertuğrul Bey'in düşmanı Moğol Komutanını oynayacak olan Engin Benli dizide uzun süre yer alacak. Dizinin yeni bölümünde Benli, Kayı obasına baskın düzeneleyen Moğol komutanını canlandırıyor. Oyuncunun fragmanda görünmesiyle birlikte hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

Engin Benli kimdir?

1970 senesinde dünyaya gelen Engin Benli doğma büyüme İzmirlidir. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Engin Benli. İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında bitirdi. Profesyonel tiyatro hayatına ise Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı.

Arka Sokaklar, Kanıt, Poyraz Karayel, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde yer alan Engin Benli son olarak TRT ekranlarında yayınlanan ve 5 sezonundur izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu kadrosuna katıldı.