Diriliş Ertuğrul ve Uyanış Büyük Selçuklu'dan etkilendi! Sultan Sencer kılıcı üretti

Saraybosnalı bıçak ustası Kemal Çopra, TRT'nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'daki Sencer karakterinin kullandığı kılıcın benzerlerini, Bosnalılar için üretmeye başladı.

Saraybosnalı bıçak ustası Kemal Çopra, yıllardır bıçak üretiyor. İzlediği Türk dizilerinden etkilenen Çopra, kılıç ustası da oldu.

Kemal Çopra önce Diriliş Ertuğrul dizisinde gördüğü bıçakları yaptı.

Çopra, "Diriliş Ertuğrul dizisini büyük bir ilgiyle izliyordum. Filmde kullanılan bıçaklardan bir tane de kendime yapmaya karar verdim" dedi.

Sultan Sencer'in kullandığı kılıcın benzerini üretti

Kendi imkanlarıyla bir atölye kurdu. Dizilerden öğrendiklerini bu atölyede uygulamaya başladı.

TRT 1'in ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, Sultan Sencer karakterini oynayan Ekin Koç'un kullandığı kılıcın benzerlerini üretmeye başladı. Kemal Çopra'nın ürettiği kılıç Bosna'da kısa sürede büyük talep gördü.

Kemal Çopra, tarihe ışık tutan dizilerden çok şey öğrenilebileceğini vurguluyor.

Selçuklu dönemini konu olan dizi sayesinde de kılıç yapımını öğrendiğine dikkati çeken Çopra, "Büyük Selçuklu dizisinde Sencer'i büyük ilgiyle izledim. Oradan gördüm ve Sencer'in kullandığı kılıcı yapmaya karar verdim" dedi.

TRT dizilerine Bosna Hersek'ten büyük ilgi

Bosna Hersek'te, özellikle Türk tarihini konu alan yapımlara ilgi büyük.

Harun Hociç, "TRT'de yayınlanan dizileri büyük bir beğeniyle izliyorum. Burada özellikle Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Selçukluyu anlatan diziler, bana çok şey öğretti, güven verdi. Bana geçmişimi hatırlattı" dedi.