Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde rol alan oyuncu Toygun Ateş yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Fenomen diziler olan Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde rol alan ve koronavirüs tedavisi bir süredir devam eden oyuncu Toygun Ateş'ten acı haber geldi.
Geçmişte Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde oynayan Toygun Ateş, koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
Toygun Ateş, Diriliş Ertuğrul dizisinde papaz karakterini oynayan isimlerden biriydi.
Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi’nde de Ethem karakterini oynamıştı.