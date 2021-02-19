  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu

Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Altın artık güvenli liman değil mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

Türkiye'ye davette bulundu

Vakaların patladığı Karadeniz'den ilk haber geldi! Bir ilde ek tedbirler devreye girdi

'Erdoğan Biden'ı azarladı'

Türkiye imzayı attı! ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi

Zillet ittifakından PKK’yı aklama yarışı

HDP ile ittifak yapmadan AK Parti’yi yenemeyiz!

ABD’den İran’a beklenmedik ‘nükleer’ mesajı
Medya Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde rol alan oyuncu Toygun Ateş yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:06:00 -
Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Fenomen diziler olan Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde rol alan ve koronavirüs tedavisi bir süredir devam eden oyuncu Toygun Ateş'ten acı haber geldi.

Geçmişte Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde oynayan Toygun Ateş, koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Toygun Ateş, Diriliş Ertuğrul dizisinde papaz karakterini oynayan isimlerden biriydi.

Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi’nde de Ethem karakterini oynamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde gazeteci Levent Gültekin'den isyan çağrısı
Gündem

Sözde gazeteci Levent Gültekin'den isyan çağrısı

Türkiye Gara'da şehit olan 16 şehitimiz için yas tutarken, Sözde gazeteci Levent Gültekin, gelcek seçimlerin devletle halk arasında yapılaca..
Türkiye'ye davette bulundu
Dünya

Türkiye'ye davette bulundu

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türk ve Azeri iş adamlarının katıldığı bir organizasyonda, 'Türk iş adamlarını, büyük şirketleri..
Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap
Gündem

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Destici, Kılıçdaroğlu'nun "Ben 5 tan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay