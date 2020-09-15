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Gündem Diriliş Ertuğrul oyuncusu "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen isme öfke kustu
Gündem

Diriliş Ertuğrul oyuncusu "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen isme öfke kustu

TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizinde Gökçe Hatun rolüyle bulunan Burcu Kıratlı, peş peşe parti verdikten sonra "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" Şevval Şahin'e öfke kustu.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:33:00 -
Diriliş Ertuğrul oyuncusu "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen isme öfke kustu

Miss Turkey 2018 yarışmasının birincisi Şevval Şahin ve Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde yasak olmasına rağmen peş peşe doğum günü partileri verdi. Bu partilerde önce Aral'ın Kovid-19 testi pozitif çıkarken, sonrasında ise 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İki isme büyük tepki yağarken, Şahin skandal bir açıklama yaparak "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" dedi. Şahin'in bu sözlerine TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizinde Gökçe Hatun rolünü oynayan Burcu Kıratlı'dan da sert tepki geldi.

"Cahillik"

Kıratlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bunun bir 'cahillik' olduğunu belirterek sert sözler söyledi. Kıratlı, bu kişilerin göz önünde olan insanlar oldukları için topluma örnek insan olma zorunluluğunu anlayamadığını belirterek "Toplumun göz önünden çekilsinler. Yazık... Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek ya! 10 kişi az mı? Ülkemize bu kadar tedbirli davranın diye bas bas bağırırken. Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Konserler iptal, setler erteleniyor... Bir çok emekçi işsiz kalıyor. Biraz hassasiyet" ifadelerini kullandı.

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