Diriliş Ertuğrul oyuncusu canına kıydı!

Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Yasak Elma, Kırgın Çiçekler dizilerinde rol alan genç oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Kaledibi'nin son paylaşımı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Adapazarı Maltepe Mahallesinde meydana geldi.

32 yaşındaki Erkan Kaledibi'nden babası bir süredir haber alamayınca meraklandı.

Medyabar'ın haberine göre üst katta yaşayan babası eve girdiğinde oğlunun hareketsiz halde yattığını gördü.

Eve çağrılan 112 Acil Sağlık Ambulansı ekibi Erkan Kaledibi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İddiaya göre ekipler keskin koku sebebiyle de evde inceleme yaptı. Ekipler, ocağın açık olduğunu ve gaz akışının sürdüğünü belirledi. Genç oyuncunun uzun süredir psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Kaledibi'nin bir süredir de işsiz olduğu için bunalımda olduğu ifade edildi.

Kaledibi'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ortaya çıktı.

Genç oyunu dün akşam "Dünya Tiyatrolar Günü"yle ilgili video paylaştı.