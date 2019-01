Diriliş Ertuğrul oyuncusu anlattı! 'Diriliş Osmanlı için...'

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni gelişmeler ekranlara gelmeye devam ediyor. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisinden neden ayrıldı? İzleyici tarafından merak konusu oldu. Gerçek tarihteHalime Hatun ne zaman ve nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul’un hem bu sezon hem de gelecek sezon senaryosunda, Esra Bilgiç’in hamile olmasından dolayı değişiklik meydana geldi. Esra Bilgiç diziden severek ayrıldığını itiraf etmişti ancak dizinin senaryosunun zora sokulması pek hoş karşılanmadı.

Esra Bilgiç diziden neden ayrıldığını açıkladı

Ekranların en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul’daEsra Bilgiç'in, Halime Sultan karakterine can verdiğini hepimiz biliyoruz. Diziden senaryo gereği ayrılan eski konu hakkında açıklamada bulundu. Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonda yani Diriliş Osmanlı’da eski kimsenin kalmayacağını açıklayan Esra Bilgiç, diziden ayrılarak gündem olmak dikkat çekmek ve farklı projelerde yer alma, konusunda şansını artırmak istemiş olabilir. Ancak şu an için kendisinin hamileliği nedeniyle diziden ayrıldığını biliyoruz. Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Tekden film,Esra Bilgiç’in ayrılması ile zor durumda kaldı. Üç sezondur ekranlarda yer alan Esra Bilgiç, artık Diriliş Ertuğrul dizisinde karşımıza çıkmayacak. Halime Hatun, Osman Bey'i dünyaya getirdikten sonra kalp krizi geçirerek dünyaya gözlerini yumacak. Diriliş Ertuğrul dizisinde ayrılan sebebinin senaryo olmadığı söyleniyor.

"Yeni sezon hikayesi değiştirilecek"

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisinden neden ayrıldığı konusunda şu sözleri söyledi: “Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım”