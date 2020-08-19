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Medya Diriliş Ertuğrul hayranı Pakistanlı çocuklarla görüşen Engin Altan Düzyatan'a anlamlı hediye! Üzerinde "la ilahe illallah" yazıyor
Medya

Diriliş Ertuğrul hayranı Pakistanlı çocuklarla görüşen Engin Altan Düzyatan'a anlamlı hediye! Üzerinde "la ilahe illallah" yazıyor

Türkiye'de reyting rekorlarını alt üst eden ve Pakistan'da da yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi hastalıklarıyla mücadele eden 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medya üzerinden yayınlanan programla bir araya geldi. Öte yandan düzenlenen programda Düzyatan'a üzerinde "la ilahe illallah" yazan kılıç hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:00:00 -
Diriliş Ertuğrul hayranı Pakistanlı çocuklarla görüşen Engin Altan Düzyatan'a anlamlı hediye! Üzerinde "la ilahe illallah" yazıyor

Türkiye'de bir dönem TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisi, izleyicisiyle buluştuğu ilk günden itibaren Pakistan'da da büyük ilgi gördü. Öyle ki dizinin etkisiyle oğlunun adını 'Ertuğrul' koyan bile oldu.

Pakistanlıların diziye ve karakterlerine olan sevgisi gün geçtikte artarken, orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi hastalıklarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Fizza Khuda Baksh, 17 yaşındaki Sohail Umer ve 15 yaşındaki Sidra Khan da hayranı oldukları dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile düzenlenen bir etkinlikte görüştü.

"Çok zor bir roldü fakat inanılmazdı"

Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği Türkiye iş birliğinde gerçekleşen kapsamında Düzyatan ve Pakistanlı 3 çocuk, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayınlanan bir programla bir araya geldi. Hastalıklarla mücadele eden çocukların programa dönem kıyafetleriyle katıldığı görülürken, düzenlenen programa ilişkin duygularını aktaran Düzyatan, gördüğü sevgi karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, "Size ilham verdiğimizi görüyorum. Çok zor bir roldü fakat inanılmazdı. Sevginiz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu çocukları bir araya getirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bir gün görüşürüz." dedi.

Üzerinde "la ilahe illallah" yazan kılıç hediye edildi

Düzyatan, Pakistanlı çocuklarla buluşmanın kendisi için inanılmaz olduğunu belirtirken, kendisine kılıç hediye edildi. Üzerinde "la ilahe illallah" yazan kılıç Engin Altan Düzyatan'a verilmek üzere Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'a teslim edildi.

Öte yandan Düzyatan'ın yarım saat süreliğine bulunduğu yayının 2 saatte 42 binin üzerinde izleyici tarafından seyredildiği bildirildi.

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