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Medya

Diriliş Ertuğrul böyle teşekkür etti

Ramazan ayının başında Pakistan devlet televizyonunda yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'da açılan "TRT Ertugrul by PTV" YouTube hesabı, 28 günde en çok takipçi kazanan kanal olma yolunda... Konuyla ilgili Diriliş'in sosyal medya hesabından Ertuğrul Bey'in videosu paylaşıldı ve "Eyvallah Pakistan" ifadesi kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:28:00 -
Diriliş Ertuğrul böyle teşekkür etti

Ramazan ayının başında Pakistan devlet televizyonunda yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'da açılan "TRT Ertugrul by PTV" YouTube hesabı, 28 günde en çok takipçi kazanan kanal olma yolunda ilerliyor. TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'da oluşturduğu etkinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Diriliş Ertuğrul'dan Pakistan'a teşekkür geldi.

Diriliş'in sosyal medya hesabından Ertuğrul Bey'in videosu paylaşıldı ve "Eyvallah Pakistan" ifadesi kullanıldı.

Bunu beklemiyorlardı! Diriliş Ertuğrul için heyecanlandıran gelişme
Bunu beklemiyorlardı! Diriliş Ertuğrul için heyecanlandıran gelişme

Medya

Bunu beklemiyorlardı! Diriliş Ertuğrul için heyecanlandıran gelişme

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