Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıktı!

Stacey Gwilliam bundan 7 yıl önce, boynunu koparmaya çalışan vücut geliştirici nişanlısı Keith Hughes tarafından saldırıya uğradı ve dalların altına gömüldü. Eski gelin adayı, Galler, Swansea'deki sığ mezardan kendini çıkarmayı başardı. Ancak saldırıdan bu yana yürümek için bir sopa kullanan, nefes almakta zorlanan ve yemek yeme zorluğu çeken genç kadın, birçok sağlık sorunuyla başa çıkmaya çalışırken Kasım ayında Güney Galler'deki evinde öldü.

O zamanlar 34 yaşında olan Stacey Gwilliam Temmuz 2015’te evlenme teklifinin birkaç gün ardından nişanlısının saldırısına uğramış ve dalların altına gömülmüştü. Bir ressam ve dekoratör olan 39 yaşındaki 89 kiloluk Hughes sevgilisinin boynunu kırmaya çalıştı ve saldırının ardından genç kadının vücudunu çalılıkların altına gizlemeye çalıştı.

Arabasını çarpmasının ardından tutuklanan adam ifadesinde ‘Onu asla bulamazsınız.’ dedi ama genç kadın tırnaklarıyla kazıyarak gömüldüğü mezardan çıkmayı başardı. Felç olmuş gibi hisseden genç kadın kendi kalp atışlarını duyunca bilincini toparlamaya çalıştı. Tırnaklarını kullanarak üzerindeki dalları sıyıran Stacey, sonunda kendini güvenli bir yere çekmeyi başardığında, bir golf kulübünün dışında çöktüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılmasının ardından 26 gün komada kaldı.

Stacey, 2015 yılında Hughes'un davası sırasında ilişkilerini bitirmek istediğini söyledikten sonra nasıl ölümden döndüğünü ve komada yaklaşık üç hafta geçirdiğini anlattı. Stacey, ilişki boyunca ve ilişkiyi bitirmek istediğinde maruz kaldığı şiddeti ve bundan ne kadar etkilendiğini de paylaştı.

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK

Acımasız saldırıdan sonra altı yıl boyunca hayatta kalan kadın, geçen yıl Kasım ayında Townhill, Swansea'deki aile evinde sağlık sorunlarının hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri çağrıldı ve aileye CPR yapmaları önerildi ancak polis ölümünü çevreleyen şüpheli durumlar olmadığını söyledi. Ölümüyle ilgili yapılan soruşturma, zatürre ve kombine ilaç zehirlenmesinden öldüğünü ortaya çıkardı.

CİDDİ BİR RİSK

En az sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Hughes 2024’te şartlı tahliye için başvurma hakkı kazanacak ancak tahliyesi Yargıç Paul Thomas tarafından "ciddi bir risk" olarak değerlendiriliyor.