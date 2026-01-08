  • İSTANBUL
Dirençli Epilepsi tedavisinde EEG umut veriyor
Sağlık

Dirençli Epilepsi tedavisinde EEG umut veriyor

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dirençli Epilepsi tedavisinde EEG umut veriyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bozkurt, dirençli epilepsi hastalarının tanı ve tedavisinde güncel bilimsel yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

Dirençli epilepsi hastalarının tanı ve tedavisinde güncel bilimsel yaklaşımları yakından takip ederek, hastalara kapsamlı bir değerlendirme sunulmasının önemine dikkat çeken Dr. Bozkurt, ayrıntılı hasta öyküsü, ileri görüntüleme yöntemleri ve EEG gibi tanısal testlerin, tedavi başarısında belirleyici rol oynadığını belirtti.
Epilepsi, beyindeki anormal elektriksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkan ve tekrarlayan nöbetlerle seyreden kronik bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen nöbetlerin kontrol altına alınamadığı durumlar ise dirençli epilepsi olarak tanımlanıyor. Bu hasta grubunda doğru tanı, detaylı değerlendirme ve kişiye özel tedavi planlaması büyük önem taşıyor.

 

Dirençli epilepsi tanısı alan hastalarda ilaç tedavilerinin yeniden düzenlenmesi, uygun hastalarda alternatif tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve ileri merkezlerle koordineli şekilde yürütülen süreçlerin, nöbet kontrolü ve yaşam kalitesini artırmada önemli katkılar sağladığını belirten Bozkurt, yeni metodlar arasında EEG tanısal testinin öneminin hastalar üzerinde umut verici olduğunu kaydetti.

