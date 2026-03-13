  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
FETÖ davasında sıcak gelişme! HAKMAR'ın sahibi tahliye edildi
FETÖ davasında sıcak gelişme! HAKMAR'ın sahibi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da eli kanlı Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tahliye edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 22 sanık katıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Zeki Doruk, Yalçın Uçar, Kahraman Bora ve Cengiz Güneş'in tahliyesine hükmetti.

Sanıkların tahliye kararına başsavcılığın itiraz ettiği öğrenildi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

 

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer alırken, şirketler hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamında eşya müsaderesi talep ediliyor.

İddianamede, Zeki Doruk ve Adem Doruk'un da aralarında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, şüpheli Zeki Doruk hakkında UYAP üzerinden yapılan sorgulamada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan daha önceden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Nisan 2023'te hazırlanan iddianame ile kamu davası açıldığı ancak bu tarihten itibaren gerçekleşen ve söz konusu eylemlerinin yeni eylem mahiyetinde olduğu kaydediliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23