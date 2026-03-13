Akdeniz'de gizemli gemi! Mürettebatsız şekilde ilerliyor

İtalya'nın, 3-4 Mart'ta Akdeniz'de seyir halindeyken meydana gelen patlamalar sonucu hasar alan ve o tarihten bu yana mürettebatsız şekilde sürüklenen Rusya bayraklı "Arctic Metagaz" tankerinin durumunu Malta ile yakından takip ettiği bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Giorgia Meloni, Akdeniz’de sürüklenen Rus tankerinin durumunu görüşmek üzere ilgili bakanlarla toplantı yaptı.

Açıklamada, Rusya bayrağı taşıyan "Arctic Metagaz" adlı tankerin önemli miktarda doğal gaz, ağır fuel-oil ve dizel yakıt taşıdığı ve son birkaç gündür Akdeniz’de mürettebatsız şekilde sürüklendiğinin kaydedildiği belirtilerek, "Gemi şu anda Malta’nın arama-kurtarma (SAR) bölgesi içinde bulunuyor ve Malta makamları geminin çevresinde en az 5 deniz mili güvenlik mesafesi belirlemiş durumda." ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İtalya hükümeti, Valetta hükümetine ilk andan bu yana yürüttüğü izleme çalışmalarını paylaşacağına dair güvence verdi. İtalya ayrıca, Malta makamlarının alacağı kararlar beklenirken, onlarla sürekli temas halinde kalarak destek faaliyetleri yürütmeye hazır olduğunu da teyit etti."

Ulusal basında çıkan haberlerde de İtalyan donanmasının denizden, İtalyan Sahil Güvenliğinin de havadan, sürüklenen Arctic Metagaz gemisini yakından takip ettiği ifade edildi.

Rainews24 kanalının haberinde, 277 metre uzunluğundaki gemide, 900 ton dizel yakıt ve ayrıca 60 bin ton sıvılaştırılmış doğal gaz bulunduğu belirtildi.

Haberde, Arctic Metagaz gemisinin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım uygulanan gemiler listesinde yer aldığı, çünkü G7 kısıtlamalarından kaçınmak suretiyle enerji ürünleri ticareti yapmak için kullanılan sözde Rus gölge filosunun bir parçası olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Bu arada, sürüklenen gemide meydana gelebilecek sızıntının bölgede çevre felaketine yol açabileceği endişesi de çevreciler tarafından dile getiriliyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) da tankere ilişkin durumu "en yüksek alarm seviyesinde" izlediğini bildirdi.

"Marinetraffic" isimli canlı deniz trafiğini gösteren internet sitesindeki bilgilere göre, Rus tankeri halihazırda Malta Adası açıklarında bulunuyor.

Rusya, Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine saldırdığını açıklamıştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart’ta yaptığı açıklamada; Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilmişti.