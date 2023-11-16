  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmak İsrail yine rezil rüsva oldu! O video dünyanın gündeminde

Müthiş haber verildi! Avrupa ülkelerinden vazgeçip Türkiye'yi seçtiler... Şirket satın alıp tesis kuracaklar

Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?

Gram ve çeyrekte fırsat arayışı! İşte altında alım-satım noktası

Meral'e soğuk duş! Bir milletvekili daha istifa etti

Heniyye'nin evi bombalandı!

Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı: İstanbul ve Ankara'da o partiden teklif gelirse düşünebiliriz

Bakan Güler teker teker açıkladı! Türkiye'den Yunanistan'a net mesaj

Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı
Ekonomi Direkt uçuşlar başladı! THY İstanbul’u ABD’nin Detroit şehriyle buluşturdu!
Ekonomi

Direkt uçuşlar başladı! THY İstanbul’u ABD’nin Detroit şehriyle buluşturdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 16:43:00 -
Direkt uçuşlar başladı! THY İstanbul’u ABD’nin Detroit şehriyle buluşturdu!

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'na direkt uçuş başlatarak ABD'deki 13. uçuş noktasına ulaştı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Detroit'e ilk uçuşunu yapan uçağı havalimanında geleneksel su takı ile karşılandı.

Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda, THY yöneticileri ve yerel yetkililerin katıldığı karşılama etkinliği düzenlendi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, törende yaptığı konuşmada, Detroit destinasyonunun şirket için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'u Detroit ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz, seyahat, iş ve kültürel keşif fırsatları sunuyoruz. İki büyük şehrimizi, İstanbul ve Detroit'i birbirine daha da yaklaştırdık. Benzersiz uçuş ağımızla yolcularımıza dünyayı keşfetme imkanı tanırken en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Güzel ülkemiz Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak dünyadaki tüm havayollarından daha fazla ülkeye ulaşıyor, sürekli genişleyen ağımıza Detroit gibi yeni destinasyonlar ekleyerek, dünyanın dört bir yanındaki insan ve kültürleri birleştirmek olan temel misyonumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz."

Detroit uçuşları, 15 Kasım itibarıyla Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı olarak İstanbul Havalimanı ile Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. İstanbul-Detroit seferleri, 25 Aralık itibarıyla haftada dört gün olarak icra edilecek. Detroit uçuşlarıyla birlikte THY uçuş ağını 345'e ulaştırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise destinasyon sayısını 13'e yükseltti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trendyol Yemek fast food’ta favori yemekleri açıkladı!
Trendyol Yemek fast food’ta favori yemekleri açıkladı!

Ekonomi

Trendyol Yemek fast food’ta favori yemekleri açıkladı!

Karayipler’e açılıyor! Rotasını Turks & Caicos’ta en büyük havalimanına çevirdi
Karayipler’e açılıyor! Rotasını Turks & Caicos’ta en büyük havalimanına çevirdi

Ekonomi

Karayipler’e açılıyor! Rotasını Turks & Caicos’ta en büyük havalimanına çevirdi

Bakan Uraloğlu açıkladı! Büyük yatırım için tarih verdi!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Büyük yatırım için tarih verdi!

Ekonomi

Bakan Uraloğlu açıkladı! Büyük yatırım için tarih verdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23