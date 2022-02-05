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Gündem Direksiyona geçen Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı
Gündem

Direksiyona geçen Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım, Zonguldak'taki açılış törenin ardından protokol üyeleriyle birlikte aracın şoför koltuğuna oturarak yeni yapılan Kilimli sahil yolu tünellerinden geçti.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 17:22:00 -
Direksiyona geçen Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Zonguldak'ın Kilimli sahil yolu tünellerinden geçti.

Zonguldak'ta 84 kamu yatırımının toplu açılış töreni için Zonguldak'a gelen Binali Yıldırım, aracın şoför koltuğuna oturarak yeni yapılan Kilimli sahil yolu tünellerinden geçerek Kilimli ilçesine hareket etti.

Yıldırım'ı, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve protokol üyeleri coşkulu bir şekilde karşıladı.

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