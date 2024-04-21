  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eğer doğruysa skandal! WhatsApp hakkında korkunç İsrail iddiası

Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Petrol akışı yeniden başlayabilir

CHP’li müdürden eşkıyalık! Polise silah çekip “Seni geberteceğim” dedi

O ülkeden, ağızları açık bırakan “BİM” kararı! Tüm dünya bunu konuşuyor

Kurtlar Vadisi efsanesiyle ilgili şok gelişme! “İran” detayı herkesi şaşkına çevirdi

Hakan Ural’dan eleştirilere olay cevaplar! “Ölürüm de Erdoğan’ı satmam”

Hamas'tan Filistinlilere çağrı! Meydanları ateş topuna çevirin

“Tahsin Paşa” rolüyle hafızalara kazınmıştı! AK Parti Milletvekili Yenişehirlioğlu’ndan “lüks saat” paylaşımı sonrası flaş karar! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Saadet Partisi’nde Karamollaoğlu bırakıyor! İşte genel başkanlık için konuşulan 5 aday! Bu isimlere çok ama çok şaşıracaksınız

Filistinlilerin kurduğu müthiş tuzak… İsrailli terörist böyle patladı
Yerel Direksiyona geçen 14 yaşındaki çocuk felaketi getirdi! 1 ölü 2 yaralı
Yerel

Direksiyona geçen 14 yaşındaki çocuk felaketi getirdi! 1 ölü 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 19:23:00 - 2024-04-21 19:26:30

Kilis'te direksiyon başına geçen 14 yaşındaki çocuk, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşamüzeri Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.Ö. (14) idaresindeki 79 AAS 993 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan C.H.E. (37), F.H.E. (5) ve Ramadan Şerif’e (63) çarptı.

14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramadan Şerif’in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan H.İ.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralılardan C.H.E’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'teki terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kilis'teki terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gündem

Kilis'teki terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kilis'te terör operasyonu!
Kilis'te terör operasyonu!

Gündem

Kilis'te terör operasyonu!

Kilis’ten Gazze’ye 10 TIR ihtiyaç malzemesi
Kilis’ten Gazze’ye 10 TIR ihtiyaç malzemesi

Aktüel

Kilis’ten Gazze’ye 10 TIR ihtiyaç malzemesi

‘Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı’ diyenlerin hazin sonu
‘Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı’ diyenlerin hazin sonu

Sosyal Medya

‘Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı’ diyenlerin hazin sonu

Denizli’de feci motosiklet kazası: Ölü bedeni 27 metre uzaklıkta bulundu!
Denizli’de feci motosiklet kazası: Ölü bedeni 27 metre uzaklıkta bulundu!

Yerel

Denizli’de feci motosiklet kazası: Ölü bedeni 27 metre uzaklıkta bulundu!

Tehlike lise seviyesine kadar indi! Hayat söndüren slogan ‘1 yatır 20 kazan’
Tehlike lise seviyesine kadar indi! Hayat söndüren slogan ‘1 yatır 20 kazan’

Gündem

Tehlike lise seviyesine kadar indi! Hayat söndüren slogan ‘1 yatır 20 kazan’

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yaşam

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23