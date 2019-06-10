Direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün altında kalarak can verdi Batman'da 50 yaşındaki bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Batman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kocalar köyünde Efendi Çam (50) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Cesedi otopsi için hastaneye gönderildi Kazada traktörün altında kalan Çam, yaşamını yitirdi. Traktörün altından çıkarılan Çam'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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