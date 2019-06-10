Direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün altında kalarak can verdi
Batman'da 50 yaşındaki bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti.10 Haziran 2019 Pazartesi 16:30
Batman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kocalar köyünde Efendi Çam (50) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Cesedi otopsi için hastaneye gönderildi
Kazada traktörün altında kalan Çam, yaşamını yitirdi.
Traktörün altından çıkarılan Çam'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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