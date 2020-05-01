  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Direksiyon başında felç geçiren sürücü kaza yapıp hayatını kaybetti

Samsun’da aracıyla seyir halindeyken felç geçiren sürücü trafik kazası yapıp tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 19:11:20 -
Direksiyon başında felç geçiren sürücü kaza yapıp hayatını kaybetti

Samsun’da aracıyla seyir halindeyken felç geçiren sürücü trafik kazası yapıp tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Aydın (65) idaresindeki 55 FB 392 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken sol tarafından felç geçirdi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje ve bankete çarptı. Kazada ağır yaralanan Kemal Aydın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kemal Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı