  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-22 09:14:00 -
Direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen Mustafa Koyun (43) yönetimindeki 45 TG 076 plakalı kamyon, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişindeki yön tabelasının direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Koyun'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan kaza sırasında yola saçılan karpuzlar ekiplerce temizlendi. AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23