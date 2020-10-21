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Dünya 'Diplomatik çözüm yoktur' diyen Paşinyan'a Azerbaycan'dan ayar
Dünya

'Diplomatik çözüm yoktur' diyen Paşinyan'a Azerbaycan'dan ayar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Diplomatik çözüm yoktur" diyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ikiyüzlü olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 19:39:00 -
'Diplomatik çözüm yoktur' diyen Paşinyan'a Azerbaycan'dan ayar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemeyeceğini belirterek, vatandaşları cepheye çağırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Paşinyan'ın konuşmasına yazılı açıklama yayınlayarak tepki gösterdi.

Bu açıklama ile Ermenistan'ın sorunu müzakereler yoluyla çözme taraftarı olmadığının bir kez daha ortaya konulduğunu belirten Hacıyev, Erivan yönetiminin Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmayı sürdürmeyi amaçladığını kaydetti.

kiyüzlülükten başka bir şey"

Hacıyev, "Erivan yönetiminin sorunun barış yoluyla çözülmesine ilişkin daha önceki açıklamalarının ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtladı." dedi.

Paşinyan'ın "sorumsuzca ve siyasi hırsları uğruna" tüm sivil yetkilileri ve sivilleri silaha sarılmaya çağırdığını hatırlatan Hacıyev, "Ermenistan'ın bu resmi tutumu, insani ateşkesi kimin ihlal ettiğini kanıtlamakta ve bölgedeki durumu daha da gerginleştirmeye hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanın sivil yerleşim birimlerine balistik füzelerle ateş emri veren birisinin bu gibi açıklamalarının şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Hacıyev, Paşinyan'ın açıklamasının Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Moskova'ya gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretinin hemen ardından ve ABD'de yapacakları görüşmelerin öncesinde olmasına dikkati çekti.

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