Diploma yalanına sarılıp siyaset yapanların lideri işte bu seviyede!
Diploma yalanıyla, kendilerince AK Parti'yi küçümsemek isteyenlerin lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu hali dalga konusu oldu.
Sosyal medya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke" sözlerini yeniden gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diploması olmadığı iftirası atıp, kendilerince AK Partilileri küçümsemek isteyen CHP'lilerin liderinin alay konusu olan sözleri şöyle:
Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke.