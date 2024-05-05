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Gündem Dinsizliklerini ifşa ettiler! Salih Müslim'in eşinden hadsiz sözler: Öcalan peygamberlerin peygamberidir!
Gündem

Dinsizliklerini ifşa ettiler! Salih Müslim'in eşinden hadsiz sözler: Öcalan peygamberlerin peygamberidir!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 22:12:00 - 2024-05-05 22:13:06

PYD elebaşı Salih Müslim'in eşi Ayşe Efendi, dinsizliklerini ifşa eden ifadeler kullandı. Müslim'in eşi, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için, "Peygamberler peygamberidir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sapkın ideolojisi şaşkına çeviriyor.

PYD elebaşı Salih Müslim'in eşi Ayşe Efendi, Kuzey Suriye için kullandıkları sözde "Rojova Devrimi" toplantısında hayret içinde bırakan ifadeler kullandı.

Salih Müslim'in eşinden sapkınca sözler!

Kürsüde konuşma yapan aşağılık kadın, teröristbaşı Abdullah Öcalan için şu sapkınca ifadeleri sarf etti:

"Biz önder Apo'nun yoldaşlarıyız. Şanslıyız yoldaşlar! Önder Apo gibi dünyaya gelmedi, gelmeyecek. Bulunmazdır. Peygamberler peygamberidir."

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