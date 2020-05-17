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Dinleyici sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:18:56 -
Dinleyici sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve izleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı.


TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2017-2018 sezonunda icra edilen 10 gösteriyi 3 bin 300 kişi izlerken, 2018-2019 sezonunda icra edilen 13 gösteriyi toplam 3 bin 526 kişi izledi.


Sivas’ın yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı koronun bulunduğu İstanbul, Elazığ, İzmir ve Samsun’da 2018-2019 sezonunda izleyici sayıları bir önceki sezona göre artış gösterirken Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da ise izleyici sayılarında düşüş yaşandı.

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