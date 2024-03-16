Dinleyenleri bile şaşırtan anlatım! Sosyal medyaya damga vuran Şeriat yorumu

Devrim Yasaları ile Türkiye’den İslam’ı silmeye çalışan ve kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanları bile ezbere konuşan Şeriat karşıtı holiganlar haline getiren kemalistler, toplumun hafızasından dini öğretileri silip süpürdü. İslam’ın, Şeriat’ın bizzat kendisi olduğunu bilmeyen yığınlara dönüşen Türk toplumunda, gerçekleri konuşan kişi sayısı azalırken, vatandaşlar nezdinde gerçeklerin giderek daha belirgin hale gelmeye başladığı da son yıllarda gözlenmeye başlandı.

Bir sokak röportajı sırasında Şeriat hakkında konuşan şahıs, dinleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Şeriat’ı anlayabilmek için önce Allah’ın tanınması gerektiğini vurgulayan vatandaş, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Şeriat düzeninin hakim kılınmasını emrettiğini söyledi.

Şeriat düzeniyle kapitalizm gibi sömürü düzenlerini kıyaslayan adamın görüntüleri sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.