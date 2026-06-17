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Gündem Dinlenmek için yaslandığı çit kırıldı, 4 metreden düşüp öldü
Gündem

Dinlenmek için yaslandığı çit kırıldı, 4 metreden düşüp öldü

Yeniakit Publisher
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Dinlenmek için yaslandığı çit kırıldı, 4 metreden düşüp öldü

Gümüşhane'de mesai sonrası dinlenmek için yaslandığı çitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen 54 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Mescitli köyünde yaşayan 54 yaşındaki Güven Işık, iş bitiminde dinlenmek için yaslandığı çitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güven Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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